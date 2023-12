Maayouf: "Estoy muy contenta por el récord de España, en Valencia el ambiente te lleva"

València, 3 dic (EFE).- La atleta Majida Maayouf se mostró muy satisfecha por haber establecido un nuevo récord de España y alabó el ambiente que se vivió este domingo en la Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que dijo que le ayudó desde el principio hasta el final.

"Estoy muy contenta por el récord aunque no haya podido batir mi marca personal. Me he quedado sola en los últimos kilómetros pero el ambiente te lleva", afirmó en un entrevista con la organización al poco de cruzar la meta.

Maayouf es una atleta de origen marroquí que llegaba con una marca de 2:21:01, que tiene la nacionalidad española desde este verano y que firmó este domingo un registro provisional de 2:21:28, casi cinco minutos menor que el de Marta Galimany, que era el mejor hasta al momento.

"Aquí se corre muy rápido porque desde el kilómetro 1 hasta la meta te están animando y eso anima mucho cuando las piernas pesan. He disfrutado mucho en los últimos ocho kilómetros, he sufrido pero a gusto. Solo veía a la gente animando y sabía que tenía que apretar", apuntó. EFE

