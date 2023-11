Álvaro Morte invoca al espíritu de Conchita Robles para condenar la violencia machista

Almería, 24 nov (EFE).- El actor Álvaro Morte, conocido por su papel como el profesor en la exitosa serie 'La casa de papel', ha recurrido este viernes al espíritu de la actriz Conchita Robles para condenar la violencia machista, al recoger el premio ‘Almería, tierra de cine’, que concede el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

Ha sido en el escenario del Teatro Cervantes de Almería, el mismo en el que Conchita Robles perdía la vida la noche del 21 de enero de 1922 mientras representaba ‘Santa Isabel de Ceres’, al recibir los disparos a bocajarro de su marido, Carlos Berdugo, comandante de Caballería.

“Me enorgullece recibir este premio aquí, y no me refiero solamente a esta tierra tan maravillosa que es Almería, que siempre me ha demostrado un cariño que os agradezco mucho, sino porque estar en este mismo escenario en el que yo tuve la suerte hace unos años de de poder representar una obra de teatro”, ha revelado.

Una ocasión en la que pudo “disfrutar de este maravilloso Teatro Cervantes, en el que en el que hace muchos años Conchita Robles, que era una actriz, una mujer que estaba simple y llanamente haciendo lo que le gustaba encima del escenario, murió porque su marido muerto de celos entró en plena representación y le pegó dos tíos”, ha añadido..

Ha recordado que este sábado se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para desear que el espíritu de Conchita Robles, el mismo que muchos aseguran haber visto en el vetusto edificio almeriense, estuviese en ese momento “en algún pasillo”.

“O entre vosotros", ha incidido, para precisar que desea le gustaría pensar que se sentirá “orgullosa” de que la sociedad condene “una cosa tan horrible como la violencia hacia las mujeres”.

Gala del cortometraje

Morte, que horas antes ha descubierto la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Almería, no ha olvidado tampoco que el galardón que le ha otorgado FICAL ha sido recogido en la gala del certamen internacional de cortometrajes ‘Almería en corto’ del FICAL.

“Me gusta mucho estar aquí, en esta gala en la que en la que se pone en valor el trabajo del cortometraje, porque todos sabemos que, hoy por hoy, el cortometraje no es meramente donde se empieza, es una nueva forma, otra forma distinta de cortar historias en un tiempo reducido. Si Almodóvar sigue haciendo cortos, por algo será”, ha dicho.

No obstante, ha reconocido que es en este formato en el que muchos actores se han “formado” y en el que se les ha “inoculado el veneno de esta cosa tan maravillosa que es el cine”, del que ya no pueden “escapar”.

Dentro del certamen, la lista de ganadores la encabeza ‘Tria’ de Giulia Grandinetti, mejor cortometraje internacional; seguida de ‘O Prazer é todo meu’, de Vanessa Sandre’, premio RTVE al Mejor Corto Iberoamericano, y Mejor Interpretación Femenina para Margarida Baird.

‘Arquitectura emocional 1959’, de León Simiani, también se ha llevado dos premios: Mejor Corto Nacional Fundación ‘La Caixa’ y Mejor Guión. La almeriense ‘Los veranos de tu invierno’ ha obtenido dos galardones, dirección artística ‘Gil Parrondo’ para Mary Carmen Mateu, y Premio de la Asociación de la Prensa al Mejor Corto Almeriense.

El premio del Público de FICAL lo ha entregado otro genio como es Fernando Colomo y el ganador ha sido ‘Céntrico’ de Luso Martínez.

El premio a la mejor dirección ha sido para Guillermo García López, por ‘Aunque es de noche’ y la Mejor Interpretación Masculina para Manu Baqueiro por ‘El Trono’.

El premio ASECAN al Mejor Corto Andaluz ha sido ‘La vida entre dos noches’, de Antonio Cuesta. Por último, el galardón a la mejor fotografía ‘Cecilio Paniagua’ ha sido para Raphaëlle Loranger por ‘Fragments’.

Más premios

Los cortos han estado arropados por dos galardones. El Premio Almería Tierra de Cine, antes mencionado, y el Premio Filming Almería, que reconoce el mérito de una serie que ha apostado por Almería como decorado natural. El ganador ha sido ‘Entre Tierras’, cuyo galardón han recogido el actor Juanjo Puigcorbé y los productores Juan Olcina y Humberto Miró.

La gala ha concluido con el estreno de la película ‘Amanece’ del almeriense Juan Francisco Viruega, donde Tabernas y Cabo de Gata no son elementos geográficos, sino un estado de ánimo de sus personajes. EFE

