Unai Simón: "Kepa es un porterazo, ya lo demostró en el Chelsea"

Bilbao, 16 ago (EFE).- El internacional Unai Simón no cree que la llegada de Kepa Arrizabalaga al Real Madrid aumente la competencia por la titularidad en la portería de la selección española, que en los últimos torneos ha sido para el guardameta del Athletic Club, y destaca que el de Ondarroa "ya demostró en el Chelsea que es un porterazo".

"Lo admiro mucho porque me he criado con él desde pequeño, le he visto en el primer equipo y he aprendido muchas cosas de él. Y estando de compañero con él en la selección, igual. Sinceramente creo que a estas alturas (ese debate) es algo más mediático y de la prensa", aseguró Simón en una rueda de prensa que ofreció en Lezama.

El alavés considera que "la competencia en la portería de la selección siempre va a ser altísima" porque "va a haber 5-6 porteros rondando la posibilidad de estar ahí".

"Luis de la Fuente estará muy contento con todas las posibilidades de que haya porteros jugando en equipos de alto nivel y que haya competencia en nuestros clubes para luego poder estar al mejor nivel en la selección", reflexionó.

Por otro lado, a Simón no le sorprendió que Kepa, formado en Lezama, dijera en su presentación haber cumplido un objetivo con su fichaje por el Real Madrid.

"Entiendo que todos queráis que haya una mentalidad de arraigo a este club y que nos quedemos aquí de por vida, pero tenemos diferentes mentalidades y objetivos en la vida. Kepa es un gran portero que ha decidido tomar un camino diferente. Eso no quita para que ame a este club y por lo poco que le conozco sé que nos sigue y que quiere al Athletic", aseguró.

Por último, el portero del Athletic envió un mensaje de apoyo a la selección femenina que va a disputar la final de la Copa del Mundo y duda de que las futbolistas sean en este momento "conscientes de lo que conlleva lo que están consiguiendo para el fútbol femenino español".

"Cuando te metes en esa burbuja para ti son partidos y te aíslas tanto del exterior que no le das la importancia de lo que se vive fuera del campo. No les puedo dar ningún mensaje porque nunca he vivido esa situación, ojalá la hubiera podido vivir este invierno (en Catar). Solo les deseo toda la suerte del mundo y decirles que aquí (en Lezama) les vamos a ver, seguro", concluyó.