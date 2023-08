Las mujeres siguen fingiendo orgasmos

El 60% de las mujeres reconocen que han fingido al menos un orgasmo durante su vida. (Imagen de master1305en Freepik)

El desconocimiento de la sexualidad, no conocer el propio placer o la apenas existente educación sexual son algunas de las razones por las que fingir los orgasmos femeninos sigue estando a la orden del día.

Así lo ha desvelado en una entrevista con EFE la sexóloga y ginecóloga Marta Recio con motivo de la celebración este martes del Día Internacional del Orgasmo Femenino, en la que la experta recuerda que, según el Barómetro de Control, siete de cada 10 mujeres reconocen tener dificultades para llegar al clímax. Además, el estudio revela que el 25% nunca lo ha alcanzado y el 60% lo han fingido al menos una vez, mientras el 85% de los hombres nunca lo ha fingido.

A juicio de Recio, el no conocer la propia sexualidad y dejar el placer en manos de la pareja hace que muchas mujeres no consigan llegar al orgasmo. En este sentido, lamenta que la sociedad siga exigiendo a la mujer llegar al clímax para no ser catalogada de frígida. “Desgraciadamente, este es el mensaje”, por lo que “en vez de intentar encontrar cómo llegar, prefieren fingirlo”.

El coitocentrismo

A su juicio, una de las principales causas de la anorgasmia es el “coitocentrismo”, porque se da por hecho que la mujer llega al orgasmo a través de la penetración, lo que califica como gran error, pues es “el clítoris el encargado de la mayoría de los orgasmos”, por lo que hay que estimularlo.

Según la experta y colaboradora de la empresa fabricante de preservativos, la falta de desconocimiento sobre la sexualidad, el cuerpo y el propio placer puedan llevar a muchas mujeres a “entrar en un bucle constante” y tener relaciones por compromiso.

Por ello, se muestra partidaria de practicar el “egoísmo positivo” y poder expresar nuestros deseos a la pareja sin olvidar los de esta, además de una comunicación asertiva, que es “fundamental”. Recio destaca que a pesar de que la sociedad hipersexualiza a la mujer, no se le permite ni conocer su propio placer ni hablar de ello, porque “se cataloga de sucio o prohibido” o se aprende de fuentes machistas, como la pornografía.

La doctora también lamenta que apenas exista educación sexual: "De hecho, muchas mujeres no conocen la anatomía de su vulva, no saben diferenciarla de la vagina ni conocen la existencia del clítoris".

Beneficios y recomendaciones

La sexóloga ha explicado que el orgasmo es saludable tanto para la salud física como para la emocional. Entre sus beneficios destaca el aumento del flujo sanguíneo del útero y su manteniendo saludable, el fortalecimiento del suelo pélvico, la eliminación de las tensiones y el estrés o la reducción de dolores agudos y crónicos.

También precisa que es muy positivo porque se quiere “volver a experimentar con todos los beneficios que conlleva”. Asimismo, la ginecóloga recomienda eliminar tabúes que bloquean la sexualidad, experimentar y explorar el propio cuerpo, trabajar la autoestima sexual o usar juguetes sexuales, entre otros, para llegar al orgasmo.

