Inés Martín Rodrigo reivindica la palabra lesbiana con "halo de belleza y normalidad"

Carmen Sigüenza

Madrid, 27 jun. Periodista y escritora, Inés Martín Rodrigo, Premio Nadal de Novela por "Las formas del querer" (2022), da un paso al frente en su compromiso ético y literario y publica "Una homosexualidad propia", un texto en el que reivindica su identidad lésbica a través de sus referentes culturales.

"Una homosexualidad propia", editado por Destino, es un breve pero intenso libro, un ejercicio de honestidad por parte de la autora de "Una habitación compartida" que sale ahora "porque la situación sociopolítica empieza a enturbiarse", dice.

Pero, por encima de todo, Martín Rodrigo quiere arrojar luz y quitar prejuicios y connotaciones a la palabra "lesbiana".

"Lesbiana es una palabra que me parece que contiene una belleza muy importante y que hasta ahora ha sido bastante invisible y ha estado bastante eclipsada por la connotación de insulto", explica a Efe la autora.

"Ya es hora de que intentemos despojarla de todo lo malo que ha ido acumulando a lo largo de las décadas y la reivindiquemos, como una palabra hermosa, con un halo de belleza y de normalidad", subraya.

En el libro, la periodista, que ha trabajado durante 14 años en el área de Cultura de ABC y que en la actualidad trabaja en el suplemento literario "Abril", de El Periódico de España, y es colaboradora del "Ojo Crítico" (RNE), dice que este es el texto que la hubiera gustado leer antes de juzgarse sin conocerse.

Y es que este ensayo, cuyo título es un guiño a Virginia Woolf ("Una habitación propia"), es también una guía de referentes que Martín Rodrigo no tuvo a la hora de crecer para poder verse reflejada en otras realidades comunes a la suya.

"Cuando tú no encajas en la cultura o sociedad 'mainstream,' te sientes profundamente discriminada -argumenta-. Entonces tratas de buscar espejos en los que mirarte para saber que tú no eres ese bicho raro, y los buscas en la cultura, por lo menos yo los busqué en la literatura, en el cine, incluso en el deporte, y me costó mucho encontrarlos, la verdad".

Martín Rodrigo nació en el año 1983 y habla de los noventa, una época "en la que las series de televisión eran las que eran, no había personajes homosexuales. Sí los había eran únicamente hombres", sostiene.

"Pero me ayudó mucho -recalca- una persona que a mis 21 años me fue dando libros y referencias y me hizo ver que otras realidades eran posibles, pese a que es cierto que el estereotipo de la lesbiana, de la mujer homosexual, ha sido muy mal representado en la cultura. Ha sido el prototipo de lesbiana con rasgos muy masculinos, oscura, amargada, con un pasado muy negro", reconoce.

Martín Rodrigo asegura que "los estereotipos siguen ahí" y "somos nosotras las que tenemos que hacer por romperlos, porque es la única manera de que la sociedad se dé cuenta de que no hay un solo modelo de mujer homosexual, igual que no hay un solo modelo de mujer", concluye.

El libro incluye además un breve diccionario con términos como "Amor", "Armario", "Marimacho", "Tortillera", "Silencio" o "Discriminación". EFE

crs/agf/aam

(Foto)