España

La Aemet vuelve a activar alertas por lluvias y tormentas a las puertas de la llegada de una nueva DANA: se producirá un desplome de los termómetros

Un cambio radical del tiempo hará que España entre en un ambiente plenamente otoñal, con temperaturas hasta 10 grados por debajo de lo normal para la época del año

Aspecto del Parque Fluvial del Besós, inundado por la subida del río por las lluvias de hace dos semanas. (Enric Fontcuberta/EFE)
Aspecto del Parque Fluvial del Besós, inundado por la subida del río por las lluvias de hace dos semanas. (Enric Fontcuberta/EFE)
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Todavía este viernes en España se podrá disfrutar de un buen clima en la mayor parte del país, gracias a la estabilidad atmosférica y a unas temperaturas que serán altas para la época del año. Sin embargo, ya durante esta jornada se producirán chubascos tormentosos, sobre todo en el sureste. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy algunos avisos amarillos por lluvias y tormentas, tras varios días sin que estas alertas formasen parte del mapa.

El cambio radical del tiempo llegará el fin de semana, cuando la combinación de una DANA con vientos húmedos procedentes del Mediterráneos dejará un episodio de lluvias intensas y un desplome de los termómetros que continuará el domingo.

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El frío se notará especialmente en el norte y en el este peninsular, en esta última zona a partir más del domingo; las precipitaciones predominarán en el entorno de las islas Baleares y en las áreas costeras del Mediterráneo peninsular, pudiendo producirse acumulados significativos desde el sábado por la tarde hasta el lunes.

OVIEDO, 07/10/2026.- Turistas protegiéndose de la lluvia en el centro de Oviedo. (Paco Paredes/EFE)
OVIEDO, 07/10/2026.- Turistas protegiéndose de la lluvia en el centro de Oviedo. (Paco Paredes/EFE)

Pese a ello, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha matizado que la incertidumbre con respecto al fenómeno es elevada: “Es una situación en la que es difícil concretar las zonas más afectadas por las precipitaciones intensas”.

Este viernes ya lloverá en algunas zonas

Este viernes, aunque la situación anticiclónica todavía será muy significativa, se producirán chubascos en sierras del sureste y algunas lluvias en el sur de Andalucía, en general de carácter disperso. Además, se espera algún chubasco aislado por la tarde en la zona centro y en Baleares.

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Ocho provincias están en alerta amarilla hoy por lluvias y tormentas: dos de Andalucía, Almería y Granada, y seis de Castilla y León, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria.

Un hombre camina bajo la lluvia este miércoles por una calle de Torrelavega (Cantabria). (Pedro Puente Hoyos/EFE)
Un hombre camina bajo la lluvia este miércoles por una calle de Torrelavega (Cantabria). (Pedro Puente Hoyos/EFE)

Con respecto a las temperaturas, estas ya comenzarán a bajar en el Cantábrico y en el Pirineo este viernes, con una diferencia en las máximas que puede ser de entre 6 y 8 grados con respecto al día anterior. En estas zonas también reinarán los cielos nubosos y las precipitaciones, pudiendo extenderse a puntos de la meseta norte.

Fin de semana de lluvias y frío

Ya el sábado el paso de un frente y la llegada de aire frío en todos los niveles de la troposfera provocarán un acusado descenso de las temperaturas en el norte y el centro peninsular. Este podrá ser de hasta 8 a 10 grados con respecto al día anterior. “Las máximas quedarán por debajo de los 20 grados en buena parte del norte, aunque aún se alcanzarán los 30 grados en Andalucía”, ha explicado Del Campo.

Las lluvias y chubascos serán abundantes este día en el Cantábrico, donde serán persistentes, y en Cataluña y Baleares, donde podrían ser localmente fuertes. No se puede descartar tampoco que se produzcan en el interior peninsular.

El acercamiento de una DANA procedente del norte de Europa este domingo, sumada a los vientos húmedos de levante procedentes del Mediterráneo, provocarán más chubascos en buena parte de la península, a excepción de Galicia y Castilla y León.

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“Aunque la incertidumbre sobre las zonas más afectadas es elevada, los más abundantes e intensos se producirán probablemente en Cataluña, Baleares, este de la Comunidad Valenciana, también en zonas costeras de la región de Murcia, donde los chubascos y tormentas podrán ser muy fuertes y dejar acumulados significativos”, ha explicado el portavoz de la Aemet. “Incluso no se pueden descartar intensidades torrenciales en zonas próximas a las costas”.

También este día seguirán bajando las temperaturas, especialmente en el este peninsular y en Baleares. “Será una jornada fría para la época, con zonas en el norte y este de la península cuyos valores serán entre 5 y 10 grados inferiores a los normales para la época del año”. Así, solamente se alcanzarán los 25 grados en el Bajo Guadalquivir; en amplias zonas del norte y del este las máximas estarán por debajo de los 18 a 20 grados. Incluso se espera que este día nieve en los Pirineos.

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