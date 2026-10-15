Harry y Meghan regresan a Nottingham para reivindicar su nuevo papel en Reino Unido: así será su primer acto conjunto

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, en la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, 2026. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

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El príncipe Harry y Meghan Markle protagonizarán este jueves su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a Reino Unido a finales de agosto. Los duques de Sussex viajarán a Nottingham para participar en tres actos centrados en el apoyo a los jóvenes, la lucha contra la exclusión social y el trabajo comunitario. Una agenda con la que vuelven a situarse ante el público británico seis años después de abandonar sus funciones oficiales en la monarquía.

La elección de Nottingham tiene un significado especial para la pareja. Fue precisamente en esta ciudad donde realizaron uno de sus primeros compromisos oficiales juntos, en diciembre de 2017, poco después de anunciar su compromiso matrimonial. Entonces, Meghan todavía se preparaba para incorporarse a la familia real y ambos disfrutaban de una popularidad que parecía augurarles un futuro prometedor dentro de la institución. Casi nueve años después, regresan en circunstancias muy diferentes.

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Durante la jornada, Harry y Meghan acudirán al Community Recording Studio (CRS), un espacio que ofrece oportunidades a jóvenes a través de la música y la expresión artística. El príncipe se reunirá con Jah Digga, músico y poeta que frecuentó el centro durante su infancia, mientras que la duquesa participará en una actividad con jóvenes destinada a fomentar la confianza personal y crear pulseras.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, saluda a una niña durante una visita al Royal Children's Hospital junto a Meghan, 2026. (REUTERS/Mark Peterson/Foto de archivo).

Harry ya había visitado estas instalaciones en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, realizó una donación personal de 1,1 millones de libras a una iniciativa de BBC Children in Need destinada a ayudar a menores afectados por la violencia.

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La segunda parada será Himmah Hub, una organización comunitaria que trabaja contra la inseguridad alimentaria. Allí, los Sussex participarán en una actividad culinaria y colaborarán en la preparación de donaciones de alimentos. Para Meghan, la visita tendrá un componente especialmente personal: podrá reencontrarse con mujeres vinculadas a Hubb Community Kitchen, el proyecto solidario que apoyó durante su etapa como miembro de la familia real.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, llegan a la entrega de los premios Endeavour Fund en Londres, 2020. (REUTERS/Hannah McKay/Foto de archivo)

En 2018, la estadounidense respaldó un libro de recetas elaborado por integrantes de esta iniciativa, nacida para ayudar a familias afectadas por el incendio de la torre Grenfell, en Londres. Aquella colaboración fue uno de sus primeros proyectos individuales tras su incorporación a la Corona. La agenda concluirá en Epic Partners, una organización que acompaña a niños, adolescentes y familias mediante actividades deportivas, programas educativos y mentoría.

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Agenda pública, pero sin representación oficial

El regreso de los duques plantea una cuestión que continúa generando debate. Aunque sus compromisos tendrán características similares a las de una visita institucional, no se consideran actos oficiales de la familia real. Una comunicación autorizada por el rey Carlos III el mes pasado recordó a representantes gubernamentales que Harry y Meghan mantienen su condición de ciudadanos particulares.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

La aclaración habría sorprendido a los Sussex, que se consideran figuras públicas y han seguido desarrollando actividades filantrópicas desde que se instalaron en Estados Unidos en 2020. Su salida de la institución, conocida popularmente como Megxit, puso fin a su papel como miembros activos de la monarquía.

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La visita también supondrá la primera aparición pública de Meghan en actos en Reino Unido desde el funeral de Isabel II, celebrado en 2022. Harry, por su parte, ya ha regresado en otras ocasiones, incluida su asistencia a los premios WellChild el mes pasado.