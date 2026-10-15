España

Harry y Meghan regresan a Nottingham para reivindicar su nuevo papel en Reino Unido: así será su primer acto conjunto

El matrimonio retoma su agenda pública este jueves con tres actos solidarios en Nottingham, un lugar muy especial para ellos

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, en la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, 2026. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)
El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, en la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, 2026. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)
Guardar

El príncipe Harry y Meghan Markle protagonizarán este jueves su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a Reino Unido a finales de agosto. Los duques de Sussex viajarán a Nottingham para participar en tres actos centrados en el apoyo a los jóvenes, la lucha contra la exclusión social y el trabajo comunitario. Una agenda con la que vuelven a situarse ante el público británico seis años después de abandonar sus funciones oficiales en la monarquía.

La elección de Nottingham tiene un significado especial para la pareja. Fue precisamente en esta ciudad donde realizaron uno de sus primeros compromisos oficiales juntos, en diciembre de 2017, poco después de anunciar su compromiso matrimonial. Entonces, Meghan todavía se preparaba para incorporarse a la familia real y ambos disfrutaban de una popularidad que parecía augurarles un futuro prometedor dentro de la institución. Casi nueve años después, regresan en circunstancias muy diferentes.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, Harry y Meghan acudirán al Community Recording Studio (CRS), un espacio que ofrece oportunidades a jóvenes a través de la música y la expresión artística. El príncipe se reunirá con Jah Digga, músico y poeta que frecuentó el centro durante su infancia, mientras que la duquesa participará en una actividad con jóvenes destinada a fomentar la confianza personal y crear pulseras.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, saluda a una niña durante una visita al Royal Children's Hospital junto a Meghan, 2026. (REUTERS/Mark Peterson/Foto de archivo).
El príncipe Enrique, duque de Sussex, saluda a una niña durante una visita al Royal Children's Hospital junto a Meghan, 2026. (REUTERS/Mark Peterson/Foto de archivo).

Harry ya había visitado estas instalaciones en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, realizó una donación personal de 1,1 millones de libras a una iniciativa de BBC Children in Need destinada a ayudar a menores afectados por la violencia.

PUBLICIDAD

Recuperar el contacto con las causas sociales

La segunda parada será Himmah Hub, una organización comunitaria que trabaja contra la inseguridad alimentaria. Allí, los Sussex participarán en una actividad culinaria y colaborarán en la preparación de donaciones de alimentos. Para Meghan, la visita tendrá un componente especialmente personal: podrá reencontrarse con mujeres vinculadas a Hubb Community Kitchen, el proyecto solidario que apoyó durante su etapa como miembro de la familia real.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, llegan a la entrega de los premios Endeavour Fund en Londres, 2020. (REUTERS/Hannah McKay/Foto de archivo)
El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, llegan a la entrega de los premios Endeavour Fund en Londres, 2020. (REUTERS/Hannah McKay/Foto de archivo)

En 2018, la estadounidense respaldó un libro de recetas elaborado por integrantes de esta iniciativa, nacida para ayudar a familias afectadas por el incendio de la torre Grenfell, en Londres. Aquella colaboración fue uno de sus primeros proyectos individuales tras su incorporación a la Corona. La agenda concluirá en Epic Partners, una organización que acompaña a niños, adolescentes y familias mediante actividades deportivas, programas educativos y mentoría.

Agenda pública, pero sin representación oficial

El regreso de los duques plantea una cuestión que continúa generando debate. Aunque sus compromisos tendrán características similares a las de una visita institucional, no se consideran actos oficiales de la familia real. Una comunicación autorizada por el rey Carlos III el mes pasado recordó a representantes gubernamentales que Harry y Meghan mantienen su condición de ciudadanos particulares.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

La aclaración habría sorprendido a los Sussex, que se consideran figuras públicas y han seguido desarrollando actividades filantrópicas desde que se instalaron en Estados Unidos en 2020. Su salida de la institución, conocida popularmente como Megxit, puso fin a su papel como miembros activos de la monarquía.

La visita también supondrá la primera aparición pública de Meghan en actos en Reino Unido desde el funeral de Isabel II, celebrado en 2022. Harry, por su parte, ya ha regresado en otras ocasiones, incluida su asistencia a los premios WellChild el mes pasado.

Temas Relacionados

Príncipe HarryMeghan MarkleCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Esta hortaliza típica del otoño aporta nutrientes esenciales para el organismo

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Rosalía prepara su camino hacia los Grammy 2027: ¿puede ‘LUX’ ganar Álbum del Año en los premios más importantes de la industria musical?

Tras sus apariciones en ‘The Tonight Show’ y ‘Saturday Night Live’, la artista catalana se posiciona en la carrera por los galardones estadounidenses, cuyas votaciones comenzaron este lunes 12 de octubre

Rosalía prepara su camino hacia los Grammy 2027: ¿puede ‘LUX’ ganar Álbum del Año en los premios más importantes de la industria musical?

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

La capital despliega una programación variada que incluye música en vivo, arte contemporáneo y visitas a edificios históricos

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”

El experto José María Lancho explica que España tiene competencia sobre las aguas de todos sus territorios. Marruecos, al considerar la ciudad autónoma como “ocupada”, no acepta el control español

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

Un pueblo madrileño del PSOE pide una piscina y luz gratis para sus vecinos a cambio de que una empresa pueda construir una incineradora tan grande como la de Valdemingómez

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna