Abierta la estación de Metro de Sol tras constatarse su salubridad y seguridad

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Madrid, 17 oct (EFE).- La estación de Metro de Sol ha sido abierta sobre las 22.00 horas de esta noche y los trenes ya efectúan parada, tras constatar "objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

Así lo ha informado Metro de Madrid en su cuenta de X, en la que refería que sobre las 14:00 horas había finalizado las mediciones para garantizar las óptimas condiciones de seguridad y salud en Sol.

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La estación de Metro de Sol cerró este viernes para realizar labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada, según la Comunidad de Madrid, de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol desde hace 21 días, mientras que la estación de Cercanías, situada en la misma plaza, se mantiene operativa. EFE