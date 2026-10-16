Podemos rechaza la oferta de Frente y remarca que no acepta que se le exija romper su acuerdo con ERC

13/10/2026 La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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Podemos ha respondido a Frente Amplio que sus pretensiones de acuerdo en Madrid y Cataluña no puede bloquear el pacto en el resto de territorios e insta a dicho espacio a cerrar ya un consenso en la mayoría de comunidades autónomas donde es posible. Aparte, ha dejado claro que no acepta que se le pida la ruptura del acuerdo de colaboración que alcanzó con ERC.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos responde a la propuesta de Frente Amplio que les ofrecía puestos de salida prioritarios en Madrid y Cataluña, lo que supondría romper el pacto de los 'morados' con ERC, incluirles en todas las coaliciones donde estaban Frente Amplio y tener una coportavocía en el Congreso, entre otros puntos.

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El contenido no ha satisfecho a Podemos que declina ese planteamiento y ha insistido en culminar acuerdos al margen de Madrid y Barcelona. "Proponemos que Cataluña, donde Comuns y ERC van a competir, y Madrid, la circunscripción en la que la existencia o no de acuerdos no penalicen el voto, constituyan singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios", ha apostillado.

De esta forma, ha contraofertado centrarse en pactar los territorios que como Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia o Murcia, al sostener que ya tienen ya acuerdos hechos o muy avanzados que se están "bloqueando desde la dirección del Frente Amplio". "Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Y del mismo modo es posible pactar Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja", han destacado.

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El escrito de Podemos reivindica que su propuesta es permitir que las organizaciones territoriales, principalmente Podemos e Izquierda Unida aunque ahora reconoce que en algunas también cabe Movimiento Sumar, están ya avanzando "tanto en propuestas programáticas, recursos y representatividad en la composición de las listas y portavocías".

Por tanto, lo que hace falta en el tramo final para registrar coaliciones electorales es acompañar esas negociaciones para garantizar que "sean justas para todas las partes", tal y como destaca que se ha hecho en Canarias y Comunidad Valenciana con candidaturas de unidad.

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A su vez, Podemos ha puesto en valor la colaboración que acordó con ERC para estas elecciones y la participación de Gabriel Rufián en ellas: "No aceptamos la exigencia de romper esa alianza que está implícita en la propuesta que nos habéis enviado".

"Al contrario, creemos que hay que reforzar la colaboración, no rechazarla", ha zanjado para insistir en la opción de hacer que Madrid y Cataluña sea una excepción, es decir, que haya listas separadas en estas dos plazas electorales.

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A su vez, fuentes de Podemos Andalucía han explicado de las cinco circunscripciones en las que se obtuvo escaño en las pasadas elecciones de 2023 en esta comunidad ofrecieron a IU Málaga, Córdoba y Cádiz mientras que Podemos lo haría en Sevilla y Granada, pero IU optó por lanzar un acuerdo con otras fuerza. A su vez, ha habido diálogo en Murcia, Extremadura, Cantabria y Castilla y León entre dirigentes autonómicos que se congeló a partir de las 20 horas.