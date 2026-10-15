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La Comandancia de Ceuta investiga las denuncias de torturas de militares a migrantes

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Madrid, 15 oct (EFE).- La Comandancia General de Ceuta del Ejército de Tierra está investigando las supuestas torturas y vejaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, denunciadas por Amnistía Internacional en un informe, que también fue trasladado a la vía judicial.

A finales de septiembre, el Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta dicho informe, elaborado por la entidad social tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre.

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Además, instó al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a "investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales" con el objetivo de "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas", una investigación que lleva a cabo la Comandancia de Ceuta, han señalado a EFE fuentes de Defensa.

El informe incluye 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a los migrantes, llegando a actuar algunos de noche y encapuchados.

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A estas denuncias se unen los audios que este jueves publica elDiario.es que recogen conversaciones entre varios militares destinados en Ceuta que relatan supuestas agresiones a migrantes llegados de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio y que aun permanecen en la ciudad autónoma.

En esas grabaciones, al menos tres militares en servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia, describen agresiones a migrantes “sin que se lo esperen” y tratos vejatorios. "Pegar sin guantes, mola más", llegan a decir.

A raíz de su publicación, desde la Asociación Española de Tropa y Marinería (ATME) se pide respeto a la presunción de inocencia y emplazan a que se acredite que las voces grabadas en esos audios corresponden a militares.

El presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, ha manifestado a EFE su preocupación por que salgan a la luz este tipo de informaciones que dañan la imagen de las Fuerzas Armadas y ha confiado en que el Ministerio de Defensa lleve a cabo una investigación para saber de qué manera se obtuvieron esos audios y si son auténticos.

"Desde ATME tenemos muy claro que todo aquel que infrinja la ley o las normas no tiene cabida en las Fuerzas Armadas, pero también pedimos el mismo ímpetu y celeridad en investigar a todo aquel que agreda a un militar". EFE

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