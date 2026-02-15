La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

Fotomontaje de la nueva prisión de Zubieta

El nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa, el de Zubieta, abrirá sus puertas seguramente en junio. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Las celdas serán más espaciosas y contarán con duchas individuales, y la instalación tendrá piscina y frontón. El problema es que, a día de hoy, el Gobierno vasco está teniendo dificultades para rematar algunas de las actuaciones del nuevo proyecto: la habilitación de celdas de observación (para vigilar especialmente a reclusos problemáticos), el acondicionamiento de celdas de sujeción y la instalación de concertinas en el perímetro de seguridad.

El contrato licitado, valorado en 481.000 euros, ha quedado desierto. Así lo ha tenido que reconocer el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco en una resolución firmada el 4 de febrero. Ninguna empresa se presentó interesada en estas obras. La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. En principio, se esperaba su inauguración en 2024. Ahora se espera para este verano. La cárcel la construye el Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), pero una vez terminada será cedida al Gobierno vasco, que asumió la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco en octubre de 2021.

Tras las visitas realizadas al nuevo centro por parte de distintos responsables del Departamento, “se ha determinado que la obra tiene una serie de carencias y deficiencias que no posibilitan su puesta en marcha antes de la subsanación de las mismas. Se ha acordado con el SIEPSE la subsanación de parte de estas deficiencias, si bien otras requerirán un proyecto ex profeso en el que se detallen las actuaciones a realizar”, señala la memoria justificativa del contrato que ahora ha quedado desierto. Son actuaciones enmarcadas en criterios de seguridad: celdas de observación, celdas de sujeción, las concertinas y la eliminación de zonas ajardinadas en los patios residenciales. El objetivo era realizar estos trabajos en 45 días, pero al quedar desierto el contrato, hay que tramitar una nueva licitación.

Plano de las concertinas que se deben instalar en la prisión de Zubieta

Las concertinas (alambres con cuchillas) deben instalarse en todo el recinto penitenciario, teniendo en cuenta que hoy no existe en ninguno de los puntos. “Estas se componen de una cinta de alambre dentado de acero inoxidable, de diámetro de 2.5 mm del tipo Graepel Barrier Zl o similar”, señala el pliego de condiciones. “La cinta de alambre dentado concertina ha sido concebida para reemplazar el alambre de hierro dentado estándar en su papel de disuadir, impedir y proteger”. El objetivo es trasladar a este nuevo centro los 339 reclusos que ya hay en la prisión de Martutene y una cantidad por fijar de presos de Zaballa, la cárcel con más población reclusa del País Vasco.

Celdas más grandes

En Zubieta las celdas serán más grandes: pasarán de los entre 9 metros cuadrados de media que hay en Martutene a los 13 metros cuadrados. Además, en la nueva prisión no habrá duchas comunitarias, sino duchas individuales, integradas en las celdas, además de un inodoro y un lavabo. Entre los servicios que tendrá en las celdas figura un televisor, un escritorio, una estantería y la cama. En el exterior, el complejo penitenciario, que abarca una superficie de 33.344 metros cuadrados, contará con instalaciones deportivas como un frontón, un campo de fútbol y un polideportivo. Además, cuenta con una piscina climatizada que combinará los usos terapéuticos y de rehabilitación con usos deportivos. También se han previsto espacios de recreo, talleres o huertos, entre otros servicios.

La cárcel de Zubieta cuenta con seis módulos que suman 232 celdas dobles. Los módulos se han previsto en función del perfil de los internos que la ocuparán. Así, se ha previsto un módulo específico para mujeres, con 25 celdas. Además, cuenta con un módulo con 52 celdas donde cumplirán condena los internos que se encuentren en régimen de semilibertad. El módulo de ingresos contará con 36 celdas y se ha previsto un módulo disciplinario con siete celdas. En este último son necesarias las obras del contrato que ha quedado desierto. El objetivo es que, una vez abierta Zubieta, la prisión de Martutene se derribará y se construirán en esos terrenos 400 viviendas protegidas.