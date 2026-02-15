España

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El centro penitenciario de Zubieta tiene que estar operativo para el verano, pero el último contrato para poner alambre de seguridad y acondicionar algunas celdas ha quedado desierto

Guardar
Fotomontaje de la nueva prisión
Fotomontaje de la nueva prisión de Zubieta

El nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa, el de Zubieta, abrirá sus puertas seguramente en junio. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Las celdas serán más espaciosas y contarán con duchas individuales, y la instalación tendrá piscina y frontón. El problema es que, a día de hoy, el Gobierno vasco está teniendo dificultades para rematar algunas de las actuaciones del nuevo proyecto: la habilitación de celdas de observación (para vigilar especialmente a reclusos problemáticos), el acondicionamiento de celdas de sujeción y la instalación de concertinas en el perímetro de seguridad.

El contrato licitado, valorado en 481.000 euros, ha quedado desierto. Así lo ha tenido que reconocer el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco en una resolución firmada el 4 de febrero. Ninguna empresa se presentó interesada en estas obras. La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. En principio, se esperaba su inauguración en 2024. Ahora se espera para este verano. La cárcel la construye el Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), pero una vez terminada será cedida al Gobierno vasco, que asumió la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco en octubre de 2021.

Tras las visitas realizadas al nuevo centro por parte de distintos responsables del Departamento, “se ha determinado que la obra tiene una serie de carencias y deficiencias que no posibilitan su puesta en marcha antes de la subsanación de las mismas. Se ha acordado con el SIEPSE la subsanación de parte de estas deficiencias, si bien otras requerirán un proyecto ex profeso en el que se detallen las actuaciones a realizar”, señala la memoria justificativa del contrato que ahora ha quedado desierto. Son actuaciones enmarcadas en criterios de seguridad: celdas de observación, celdas de sujeción, las concertinas y la eliminación de zonas ajardinadas en los patios residenciales. El objetivo era realizar estos trabajos en 45 días, pero al quedar desierto el contrato, hay que tramitar una nueva licitación.

Plano de las concertinas que
Plano de las concertinas que se deben instalar en la prisión de Zubieta

Las concertinas (alambres con cuchillas) deben instalarse en todo el recinto penitenciario, teniendo en cuenta que hoy no existe en ninguno de los puntos. “Estas se componen de una cinta de alambre dentado de acero inoxidable, de diámetro de 2.5 mm del tipo Graepel Barrier Zl o similar”, señala el pliego de condiciones. “La cinta de alambre dentado concertina ha sido concebida para reemplazar el alambre de hierro dentado estándar en su papel de disuadir, impedir y proteger”. El objetivo es trasladar a este nuevo centro los 339 reclusos que ya hay en la prisión de Martutene y una cantidad por fijar de presos de Zaballa, la cárcel con más población reclusa del País Vasco.

Celdas más grandes

En Zubieta las celdas serán más grandes: pasarán de los entre 9 metros cuadrados de media que hay en Martutene a los 13 metros cuadrados. Además, en la nueva prisión no habrá duchas comunitarias, sino duchas individuales, integradas en las celdas, además de un inodoro y un lavabo. Entre los servicios que tendrá en las celdas figura un televisor, un escritorio, una estantería y la cama. En el exterior, el complejo penitenciario, que abarca una superficie de 33.344 metros cuadrados, contará con instalaciones deportivas como un frontón, un campo de fútbol y un polideportivo. Además, cuenta con una piscina climatizada que combinará los usos terapéuticos y de rehabilitación con usos deportivos. También se han previsto espacios de recreo, talleres o huertos, entre otros servicios.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que le informe sobre quiénes y cuándo visitan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde se encuentra de forma provisional desde el 30 de junio como presunto cabecilla de la trama de amaño de obras del 'caso Koldo'. (Fuente: Europa Press / Moncloa / PSOE)

La cárcel de Zubieta cuenta con seis módulos que suman 232 celdas dobles. Los módulos se han previsto en función del perfil de los internos que la ocuparán. Así, se ha previsto un módulo específico para mujeres, con 25 celdas. Además, cuenta con un módulo con 52 celdas donde cumplirán condena los internos que se encuentren en régimen de semilibertad. El módulo de ingresos contará con 36 celdas y se ha previsto un módulo disciplinario con siete celdas. En este último son necesarias las obras del contrato que ha quedado desierto. El objetivo es que, una vez abierta Zubieta, la prisión de Martutene se derribará y se construirán en esos terrenos 400 viviendas protegidas.

Temas Relacionados

PrisionesCárcelesInstituciones PenitenciariasPaís VascoGuipúzcoaPresosContratos PúblicosObrasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El millonario presupuesto del Benidorm Fest 2026 aumenta en 1,2 millones de euros: ¿cuánto le cuesta a RTVE ahora que España no participa en Eurovisión?

La última entrega del festival no ha sido la más costosa de las cinco que ha celebrado RTVE, pero sí se ha encarecido con respecto a la edición de Melody

El millonario presupuesto del Benidorm

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El coste medio de la vivienda ha pasado de los 55.439 euros de 1995 a los 208.850 euros de 2025, un 276,70% más, mientras los salarios solo han subido un 101,45%

El interés de las hipotecas

La historia de Elena y la importancia del deporte en la lucha contra el cáncer infantil: “Por sus narices iba a llegar”

La Aceleradora del Hospital de La Paz permite a los niños con cáncer poder entrenar durante el tratamiento

La historia de Elena y

Por qué la prestación por hijo de 200 euros debe ser universal: “Nadie queda excluido por barreras burocráticas, falta de información o estigmatización”

La medida, que de momento solo es una propuesta, busca ayudar a las familias y reducir la pobreza infantil. Organizaciones sociales defienden su carácter universal, independientemente de las rentas

Por qué la prestación por

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Alfredo Rodríguez Gómez, experto de la UCJC y militar en la reserva, explica a ‘Infobae’ cómo puede desarrollarse Europa en la Alianza

El papel de Europa en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de Europa en

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid