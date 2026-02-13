El tesoro de hace 400 años que ha sido descubierto en la playa gracias a las tormentas invernales

Tesoro arqueológico en la arena (Universidad de Bournemouth)

Las recientes tormentas invernales han provocado la aparición de restos de un navío del siglo XVII en la costa sur de Inglaterra, un hallazgo que ha reavivado el interés por uno de los naufragios más estudiados de la región. Según ha informado National Geographic, grandes vigas de roble, desprendidas por el fuerte oleaje, han llegado hasta playas que permanecían intactas desde hace siglos y podrían pertenecer al legendario barco holandés conocido como The Fame.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, los fragmentos hallados presentan las dimensiones y características asociadas a The Fame, una embarcación que, en su época, destacaba por su envergadura: aproximadamente 40 metros de eslora (longitud), 10 metros de manga (ancho) y 15 metros de altura. Este navío contaba con más de cuarenta cañones, fundamentales para la defensa frente a los piratas, y participó en rutas comerciales que llegaban hasta el Caribe, donde transportaba sal.

Sin embargo, la travesía de The Fame terminó en aguas europeas, en las peligrosas bajíos del Canal de la Mancha, frente a la costa de Dorset, en 1631. El ancla no resistió el peso del buque mientras estaba fondeado y provocó su destrucción.

Rescate, saqueo y legado

A pesar del dramático desenlace del buque, la tripulación formada por 45 personas pudo alcanzar tierra sin sufrir daños. No obstante, el pecio se convirtió rápidamente en objetivo de los habitantes locales, quienes iniciaron el saqueo tanto de la carga como de los restos de la embarcación.

En respuesta al hallazgo de los fragmentos, un equipo de arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Bournemouth se desplazó con celeridad a la zona próxima a Studland, donde habían emergido partes del barco. Los investigadores asociaron desde el primer momento las vigas localizadas con el naufragio de The Fame.

Tesoro arqueológico en la arena de una playa de Inglaterra (Universidad de Bournemouth)

Según ha explicado Tom Cousins, de la Universidad de Bournemouth, al mismo medio: «Es realmente emocionante haber encontrado este fragmento de un barco histórico. Durante nuestra excavación del naufragio del Canal Swash en 2013, faltaba parte de la estructura, y creemos que se ha encontrado un fragmento del casco en Studland». El principal yacimiento de The Fame fue descubierto en los años noventa en el Canal Swash, una ruta marítima esencial de acceso al puerto de Poole.

Características de los restos y análisis pendientes

Los restos que el mar ha devuelto miden unos 6 metros de largo y 2 metros de ancho, y son, en su mayor parte, secciones estructurales compuestas por al menos quince cuadernas, fijadas con clavijas de madera a cinco tablones del casco exterior.

Aunque las cuadernas acusan el desgaste causado por la erosión marina, los tablones de la cubierta permanecen sorprendentemente bien conservados. Ello lleva a los expertos a considerar que estos elementos han permanecido enterrados en la arena desde los años treinta del siglo XVII y solamente han sido expuestos a intervalos por el mar, lo que explicaría la degradación selectiva de ciertas partes interiores.

La certeza definitiva sobre el origen de los fragmentos llegará con el resultado de los análisis dendrocronológicos. Esta técnica permitirá determinar la fecha y el lugar donde crecieron los árboles empleados en la construcción y cotejar dichas muestras con las recogidas previamente en el pecio original localizado en el Canal Swash.

Parte del legado material de The Fame se conserva actualmente en el Museo de Poole. En 2013, tras casi una década de trabajos, los arqueólogos lograron recuperar de la zona del Canal Swash elementos tan relevantes como el timón, distintas piezas estructurales y seis cañones.

Los estudios realizados posteriormente han identificado la procedencia de la madera, talada en los Países Bajos o en Alemania hacia 1628, confirmando así las hipótesis de los especialistas. El timón, que alcanza casi 8,5 metros de longitud, destaca por la talla de una cabeza masculina en su parte superior, que podría corresponder a la figura de un soldado holandés.