España

El tesoro de hace 400 años que ha sido descubierto en la playa gracias a las tormentas invernales

Arqueólogos británicos analizan maderas aparecidas en Dorset que podrían pertenecer al legendario navío holandés The Fame, hundido en 1631

Guardar
Tesoro arqueológico en la arena
Tesoro arqueológico en la arena (Universidad de Bournemouth)

Las recientes tormentas invernales han provocado la aparición de restos de un navío del siglo XVII en la costa sur de Inglaterra, un hallazgo que ha reavivado el interés por uno de los naufragios más estudiados de la región. Según ha informado National Geographic, grandes vigas de roble, desprendidas por el fuerte oleaje, han llegado hasta playas que permanecían intactas desde hace siglos y podrían pertenecer al legendario barco holandés conocido como The Fame.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, los fragmentos hallados presentan las dimensiones y características asociadas a The Fame, una embarcación que, en su época, destacaba por su envergadura: aproximadamente 40 metros de eslora (longitud), 10 metros de manga (ancho) y 15 metros de altura. Este navío contaba con más de cuarenta cañones, fundamentales para la defensa frente a los piratas, y participó en rutas comerciales que llegaban hasta el Caribe, donde transportaba sal.

Sin embargo, la travesía de The Fame terminó en aguas europeas, en las peligrosas bajíos del Canal de la Mancha, frente a la costa de Dorset, en 1631. El ancla no resistió el peso del buque mientras estaba fondeado y provocó su destrucción.

Rescate, saqueo y legado

A pesar del dramático desenlace del buque, la tripulación formada por 45 personas pudo alcanzar tierra sin sufrir daños. No obstante, el pecio se convirtió rápidamente en objetivo de los habitantes locales, quienes iniciaron el saqueo tanto de la carga como de los restos de la embarcación.

En respuesta al hallazgo de los fragmentos, un equipo de arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Bournemouth se desplazó con celeridad a la zona próxima a Studland, donde habían emergido partes del barco. Los investigadores asociaron desde el primer momento las vigas localizadas con el naufragio de The Fame.

Tesoro arqueológico en la arena
Tesoro arqueológico en la arena de una playa de Inglaterra (Universidad de Bournemouth)

Según ha explicado Tom Cousins, de la Universidad de Bournemouth, al mismo medio: «Es realmente emocionante haber encontrado este fragmento de un barco histórico. Durante nuestra excavación del naufragio del Canal Swash en 2013, faltaba parte de la estructura, y creemos que se ha encontrado un fragmento del casco en Studland». El principal yacimiento de The Fame fue descubierto en los años noventa en el Canal Swash, una ruta marítima esencial de acceso al puerto de Poole.

Características de los restos y análisis pendientes

Los restos que el mar ha devuelto miden unos 6 metros de largo y 2 metros de ancho, y son, en su mayor parte, secciones estructurales compuestas por al menos quince cuadernas, fijadas con clavijas de madera a cinco tablones del casco exterior.

Aunque las cuadernas acusan el desgaste causado por la erosión marina, los tablones de la cubierta permanecen sorprendentemente bien conservados. Ello lleva a los expertos a considerar que estos elementos han permanecido enterrados en la arena desde los años treinta del siglo XVII y solamente han sido expuestos a intervalos por el mar, lo que explicaría la degradación selectiva de ciertas partes interiores.

La certeza definitiva sobre el origen de los fragmentos llegará con el resultado de los análisis dendrocronológicos. Esta técnica permitirá determinar la fecha y el lugar donde crecieron los árboles empleados en la construcción y cotejar dichas muestras con las recogidas previamente en el pecio original localizado en el Canal Swash.

Parte del legado material de The Fame se conserva actualmente en el Museo de Poole. En 2013, tras casi una década de trabajos, los arqueólogos lograron recuperar de la zona del Canal Swash elementos tan relevantes como el timón, distintas piezas estructurales y seis cañones.

Los estudios realizados posteriormente han identificado la procedencia de la madera, talada en los Países Bajos o en Alemania hacia 1628, confirmando así las hipótesis de los especialistas. El timón, que alcanza casi 8,5 metros de longitud, destaca por la talla de una cabeza masculina en su parte superior, que podría corresponder a la figura de un soldado holandés.

Temas Relacionados

Descubrimientos ArqueológicosPlayasHistoriaTesoro ArqueológicoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia se salta

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 13 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados

El sistema que está ganando terreno en las cocinas por encima de la vitrocerámica o la inducción

La alternativa es mucho más eficiente, rápida y además reduce el riesgo de accidentes o quemaduras

El sistema que está ganando

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Mayo, Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Orden de actuación de la

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa