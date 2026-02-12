Quién es el misterioso jurado del Benidorm Fest 2026 que ya no está en plató: del presidente de Univisión a una directiva de Spotify

Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

El Benidorm Fest 2026 continúa este jueves 12 de febrero con su segunda semifinal. Como aspecto novedoso respecto a años anteriores, los miembros del jurado no permanecen en el escenario durante las galas, sino que se sitúan en una sala privada dentro del recinto del Palau, desde donde realizan sus valoraciones sin interferencias externas. Sin embargo, aunque se oculten, sí que conocemos su identidad.

En esta edición se ha mantenido el procedimiento instaurado en la pasada convocatoria: los miembros del jurado no revelarán sus puntuaciones individuales en las semifinales, sino que únicamente harán públicos los seis artistas clasificados. La composición del panel, que estará formado por Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría, este último designado como portavoz del jurado.

El funcionamiento interno del jurado ha experimentado cambios encaminados a garantizar la independencia y concentración de los votos. Entre las modificaciones previstas destaca que los miembros deliberan sus puntuaciones desde un espacio aislado para evitar influencias ajenas, y solo hacen público el listado de los seis candidatos clasificados tras cada semifinal, reservando la divulgación de puntuaciones individuales para la final del 14 de febrero.

Roberto Santamaría, portavoz del jurado del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Roberto Santamaría, el portavoz

El portavoz del jurado para esta edición es Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE). Ha desempeñado anteriormente la dirección de programas de la emisora, cargos de responsabilidad en informativos territoriales de RTVE y ha trabajado como redactor y presentador tanto en TVE como en RNE, incluyendo los espacios musicales Cinco pistas y Vida de artista en Radio 5.

Alicia García

Alicia García es considerada una de las ejecutivas más experimentadas del sector discográfico en España, acumulando más de dos décadas de trayectoria en compañías como Universal Music, Warner Music y Sony Music. En estos roles ha asumido responsabilidades de estrategia, marketing y alianzas, trabajando con figuras destacadas de la música nacional e internacional. Actualmente, ejerce como Directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios de Starlite Group, organizador de uno de los festivales musicales con más prestigio del país.

Dani Ruiz

Con una trayectoria de más de 25 años, Dani Ruiz ha construido su reputación como productor y compositor clave dentro del panorama pop español. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples discos de platino, los premios Los 40 y otros reconocimientos relevantes. Entre los nombres para los que ha trabajado figuran Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Ana Mena, Vanesa Martín, Malú, Chanel, Daviles de Novelda, Pastora Soler y Antoñito Molina. Además, en el ámbito de los directos, ha destacado como director musical de la gira Insomnio Tour de Abraham Mateo.

Tras una larga carrera, KU Minerva vive el 'Benidorm Fest' como un sueño. La cantante elogia la gran producción del evento y adelanta que su puesta en escena será "brutal".

Sonia Durán Guarasa

El perfil de Sonia Durán Guarasa combina la experiencia artística, la gestión empresarial y la comunicación. Ha cursado estudios de Música Moderna y Jazz en el Aula de Músics de Barcelona. Posteriormente, orientó su carrera hacia el sector profesional, obteniendo el título de técnico superior de sonido y licenciándose en Marketing y Comunicación Digital en la Universidad Politécnica de Cataluña. Esta formación le ha permitido ejercer como gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI).

Melanie Parejo

Melanie Parejo ocupa el cargo de directora de Música para el Sur y Este de Europa en Spotify, donde dirige los equipos editoriales y de relaciones con la industria en países como España, Italia, Polonia, República Checa, Portugal y Grecia. Entre sus iniciativas dentro de la plataforma figuran el programa Radar para promoción de talento emergente y las Galas Benéficas de Equal para visibilizar a las mujeres en la música. Antes de su llegada a Spotify, fue responsable de estrategia con creadores en YouTube para Google.

Ignacio Meyer, María Eizaguirre y Melanie Parejo (RTVE)

Ignacio Meyer

Ignacio Meyer dirige Univision Networks Group dentro de TelevisaUnivision, el mayor grupo de medios en español a nivel mundial. En su puesto actual, supervisa operaciones y contenidos de cadenas principales en los Estados Unidos, como Univision, UNIMÁS, Galavisión y TUDN, así como emisoras y plataformas de audio asociadas al grupo. Reconocido dos veces en la lista Latin Power Players de Billboard en 2022 y 2023, también ha recibido la distinción de Ejecutivo del Mes por parte de la misma publicación.

Javier Llano

La experiencia de Javier Llano abarca más de un cuarto de siglo en cargos directivos dentro del ámbito radiofónico nacional. Es responsable de la programación musical en Cadena 100, y ha sido el impulsor de emisoras como Rock FM y MegaStar. Su trayectoria ha sido reconocida con el Micrófono de Oro en 2009, el Premio Ondas 2019 y el Premio Bravo de Radio en 2019. Además, forma parte de la Academia de la Música de España.

Jurado del Benidorm Fest 2025 (RTVE)

Almudena Heredero

Almudena Heredero, con más de 20 años en el sector, durante más de una década se ha encargado de Primavera Pro dentro de Primavera Sound, y en 2022 fue directora de la primera edición de Primavera Sound Madrid. Preside la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), integra la Junta Directiva de la Academia de la Música de España y es vocal de igualdad en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. También participa como profesora invitada en másteres de gestión cultural en universidades como Carlos III, Complutense y Fundación Santillana.