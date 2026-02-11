España

El cantante italiano Nek vive una aparatosa entrada en ‘La Revuelta’: “Casi te abres la cabeza”

El artista ha visitado el plató del espacio de RTVE para presentar su gira NEK HITS -European Tour, con la que hará dos conciertos en España

El cantante italiano Nek junto a David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La emisión de La Revuelta de este martes, 10 de febrero, dejó uno de los momentos más comentados de la semana tras la accidentada entrada de uno de sus invitados al plató del Teatro Príncipe, en Madrid. El protagonista fue el cantante italiano Nek, que acudió al programa presentado por David Broncano para promocionar su próxima gira por España, pero cuya llegada estuvo marcada por un inesperado percance que, por unos segundos, hizo temer por la continuidad de la entrevista.

El artista, que visitará nuestro país el próximo mes de abril con su gira Nek Hits. European Tour, tenía previsto conversar sobre sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona. Sin embargo, antes de comenzar la charla, el espacio de TVE vivió un momento de tensión cuando el cantante se lanzó por el ya habitual tobogán que conecta la entrada del teatro con el escenario del programa.

El cantante italiano NEK sufre un accidente en su paso por 'La Revuelta' (RTVE)

La presentación del invitado corrió a cargo de Grison, colaborador habitual del formato, quien bromeó justo antes de su aparición con una frase que despertó las risas del público: “Si dices su nombre de pila... Nadie sabe quién es”. Acto seguido, Nek hizo su entrada deslizándose a gran velocidad por el tobogán ante la atenta mirada de los asistentes situados en el anfiteatro. Lo que parecía una entrada espectacular se convirtió en un pequeño sobresalto cuando el cantante perdió el control durante el descenso.

“Y pensábamos que la tirolina era peligrosa...”

La velocidad con la que se deslizó provocó que acabara del revés al llegar al escenario. Afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias. Tal y como señaló el propio programa en sus redes sociales, el artista no llegó a “abrirse la cabeza”, pese a lo aparatoso de la caída. “Nek casi se abre la cabeza entrando por el tobogán. Y pensábamos que la tirolina era peligrosa...”, ha manifestado el espacio de RTVE en sus redes sociales.

Lejos de quedarse en una anécdota incómoda, el momento fue rápidamente integrado en el tono desenfadado del programa. El propio Nek, de 54 años, decidió restar importancia a lo sucedido y, en un gesto que arrancó aplausos y carcajadas del público, optó por repetir la entrada. En su segundo intento, el italiano volvió a lanzarse por el tobogán, esta vez con mayor control y sin incidentes, culminando la escena con éxito.

El cantante italiano NEK vive un gran susto en 'La Revuelta' (RTVE)

La actitud del cantante encajó a la perfección con el espíritu del formato. Conocido por su cercanía y su energía sobre el escenario, Nek demostró que su sentido del humor forma parte esencial de su personalidad pública. La repetición del descenso no solo disipó cualquier preocupación, sino que reforzó la complicidad con el público presente en el teatro.

Las preguntas clásicas del programa

Una vez superado el incidente inicial, la entrevista transcurrió con normalidad y mantuvo el tono habitual del programa, caracterizado por preguntas directas y sin filtros. En el apartado económico, uno de los clásicos del espacio, el artista respondió invitando a los espectadores a hacer sus propias conjeturas sobre su patrimonio al recordar que “he vendido 15 millones de discos”. El momento más distendido llegó cuando la conversación derivó hacia cuestiones más personales, otro de los sellos distintivos de La Revuelta. Ante una pregunta sobre su vida íntima, Nek optó por la ironía y respondió entre risas: “La última ahí detrás, en el backstage”, provocando la reacción divertida tanto del presentador como del público.

