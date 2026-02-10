España

El periodista que ha tenido que ‘huir’ de Melilla para tratarse un cáncer: “Aquí, el mejor médico es el barco y el avión”

Javier García Angosto ha denunciado los retrasos en su tratamiento del cáncer en la ciudad autónoma

Guardar
Javier García Angosto en su
Javier García Angosto en su habitación de hospital. (Montaje Infobae)

Javier García Angosto empezó a asustarse cuando, en el mes de agosto, vio que había sangre en sus heces. Los tiempos de espera, sin embargo, quisieron que la atención médica se retrasara hasta el 4 de diciembre, fecha de su primera prueba diagnóstica. Los resultados confirmaron sus peores sospechas: tenía cáncer, un diagnóstico que nadie llegó a notificarle.

El melillense denunció su situación en El Faro de Melilla, después de “irse corriendo” hacia la sanidad privada para conseguir tratarse. Según cuenta a Infobae, no tenía claro que quedarse en la ciudad autónoma le garantizase su supervivencia. “Aquí siempre se ha dicho que el mejor médico es el doctor Iberia y el doctor Balearias, es decir, el barco y el avión”, reivindica.

García acudió el 4 de diciembre a realizarse una colonoscopia, con la que esperaba encontrar la causa de sus problemas intestinales. “Me detectaron un pólipo enorme, de cuatro o cinco centímetros, con muy mala pinta. En ese momento, el médico intentó retirarlo, pero me acabó haciendo una perforación en el intestino”, cuenta. Los sanitarios lograron, pese a ello, quitarle parte de la masa y realizarle una biopsia.

Con cinco grapas a la altura del recto, García salió del hospital a los pocos días. Pero, según pasaban las semanas, seguía sin tener noticias del centro. “Me dijeron en el informe de la colonoscopia que el pólipo tenía muy mala pinta, que era de tamaño considerable y que, por la forma que tenía, había probabilidades de que fuera malo”, explica.

Pasadas las Navidades y el Año Nuevo, el hombre seguía sin conocer los resultados de la biopsia, así que hizo lo que mejor supo: contactar con un conocido que pudiese ‘cotillear’ su historial clínico para adelantarle la información. “Ahí es cuando aparece mi biopsia, firmada desde el 23 de diciembre, pero era 7 de enero y a mí no me había avisado nadie”, lamenta.

40.000 euros y un avión a Barcelona

En ese momento, García hizo cálculos: su primera cita había sido en agosto y, entrado ya el nuevo año, seguía sin tener noticias del hospital. “Imagínate si me tengo que operar aquí y demás; quién sabe si salgo vivo”, se planteó. Así que llevó su “biopsia robada” a un hospital privado de Barcelona para resolverlo. “A los tres días me estaban operando”, asegura.

En concreto, acabó en manos del cirujano Antonio María de Lacy, del Clínic de Barcelona. La rapidez en el tratamiento fue crucial, según dice, pues el tumor ya se acercaba a la pared muscular del recto. “El siguiente paso era entrar al hígado, pulmones y demás zonas”, dice, en referencia a la metástasis. El tratamiento no fue barato: tuvo que desembolsar 40.000 euros para poder operarse.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

El procedimiento fue bien y, 20 días después, camina tranquilo por la playa. A él le funcionó, pero sabe que no todo el mundo puede “irse corriendo de Melilla” y, de hecho, es algo que él tampoco se podría haber permitido de no ser por la ayuda de su familia. “Lo mío no es un caso aislado”, lamenta. “Mi madre, por ejemplo, lleva ya un año para que le den cita con el digestivo y, si uno bucea un poco por las redes sociales, es un goteo constante de gente quejándose de lo mismo, de unas listas de espera horrorosas”, lamenta.

La sanidad peor valorada de España

Imagen de archivo: El Hospital
Imagen de archivo: El Hospital Comarcal de Melilla, en Melilla (España) a 14 de noviembre de 2020. (ÓSCAR GIMÉNEZ/Europa Press)

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que controla la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, recibió en el último barómetro sanitario del CIS la peor valoración de todo el país. Si el Sistema Nacional de Salud (SNS) obtuvo un 6,02 de media, los ceutíes y melillenses le otorgaron un 4,97 y un 5,94 sobre 10 a sus servicios sanitarios, respectivamente.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, actualizados a junio de 2025, las listas de espera quirúrgicas se sitúan en 86 días para Ceuta y 89 para Melilla. Los datos quedan por debajo de la media nacional (118,6 días), si bien hay especialidades que superan los 100 días. Especialmente complicada es la especialidad de Cirugía Maxilofacial, solo disponible en Melilla, para la que el tiempo medio de espera es de 268 días.

Temas Relacionados

CáncerHospitales EspañaSanidad EspañaMelillaIngesaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La crisis de vivienda golpea con fuerza en Canarias: las casas para turistas superan el 20% en varios municipios

Más del 5% de las viviendas en la región no pertenece a los canarios. Son estas cifras las que han llevado a los locales a manifestarse en más de una ocasión contra este modelo turístico, que consideran saturado y masificado

La crisis de vivienda golpea

Descendiente del ‘Tractor amarillo’, Mikel Herzog Jr. presenta la balada del Benidorm Fest 2026: “Lo bonito es empezar una carrera con un tema así”

‘Infobae’ ha entrevistado al hijo de Mikel Herzog, que actuará con ‘Mi mitad’ en la primera semifinal del festival

Descendiente del ‘Tractor amarillo’, Mikel

Aragón se carga los pronósticos sobre las elecciones en Castilla y León: Vox está disparado y ni el PSOE ni el PP saben cómo pararlo

Los sondeos previos al 8 de febrero quedan en papel mojado. Vox ha dado un golpe sobre la mesa y Ferraz y Génova rehúyen la autocrítica

Aragón se carga los pronósticos

Dos de cada diez crisis de epilepsia las provoca el insomnio: “El estilo de vida es la base del tratamiento”

En España, más de medio millón de personas sufre de epilepsia sufren del trastorno de epilepsia

Dos de cada diez crisis

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

El crecimiento del empleo extranjero en sectores como hostelería, construcción o comercio libera puestos para los españoles en sectores mejor remunerados y con mayor estabilidad, según datos recientes del mercado laboral

Tener trabajadores extranjeros beneficia a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Errejón, a un

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliáa vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

ECONOMÍA

Tener trabajadores extranjeros beneficia a

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio