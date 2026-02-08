España

Estos son todos los beneficios de escribir un diario, según una psicóloga

La especialista Amy Vigliotti explica que esta práctica ayuda a procesar emociones y disminuir la sobrecarga de pensamientos repetitivos

Una persona escribe una agenda.
Una persona escribe una agenda. (Canva)

Comenzar la mañana con un bolígrafo en la mano y una hoja en blanco puede transformar la visión del resto del día. Para la psicóloga Amy Vigliotti, fundadora de SelfWorks en Nueva York, llevar un diario mejora el bienestar mental y la clave no reside en el contenido, sino en el momento en que se escribe.

Vigliotti considera que escribir es una de las mejores herramientas contra la ansiedad y sobrecarga mental. En un artículo que firma la psicóloga en la revista especializada Psycology Today, explica que el cuerpo experimenta un pico natural de cortisol, la principal hormona del estrés, por la mañana. Aprovechar esa ventana, según Vigliotti, permite obtener mayor claridad. Este ritual temprano facilita la externalización de inquietudes y reduce el ciclo repetitivo del pensamiento, pues “los escritores descubren que pueden externalizar las preocupaciones, reduciendo su rumiación y sobrecarga mental”.

La elección del momento para escribir puede determinar el impacto en la salud mental. “El journaling nocturno puede ser útil para la reflexión e integración, pero cuando hay material emocional no resuelto, un ritual destinado al descanso y la relajación puede activar el pensamiento o aumentar la alerta sin querer”, explica. Frente a ello, la psicóloga propuso alternativas: “El diario matutino, en cambio, funciona con tu ritmo circadiano en lugar de en su contra”.

Cómo enfocar la escritura

Integrar el diario al inicio de la jornada puede ser más que una herramienta para gestionar los problemas relacionados con la ansiedad. Para Vigliotti, supone una estrategia de empoderamiento personal. Ya que, “una práctica matutina de diario marca un tono enfocado e intencionado para el día que tienes”. Ese acto permite definir cómo enfrentar el día, fortalecer la sensación de control y facilitar el manejo del estrés externo.

Para quienes desean establecer el hábito, Vigliotti destaca la importancia de flexibilizar la práctica: “El journaling no necesita reglas para ser efectivo”. Sugerencias como escribir durante dos a cinco minutos, utilizar aplicaciones digitales o grabar mensajes de voz pueden facilitar la incorporación del diario al ritual matutino. Vigliotti añade: “Date permiso para escribir cualquier cosa, aunque te parezca desordenada o sin sentido”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El valor de la escritura para uno mismo, sin juicios externos, es central en el enfoque de Vigliotti: “Es un espacio privado, creativo e imperfecto, no una obra publicada para ser juzgada o criticada”.

Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, reinterpretar el diario como un acto de cuidado personal, y no como una obligación, puede reducir la resistencia a la práctica. Vigliotti resaltó que “cuando la consulta resulta de apoyo en lugar de exigente, es mucho más probable que se convierta en una parte sostenible de la mañana”.

Entre las estrategias que propone está la “regla de los cinco minutos”, que ayuda a formar el hábito sin generar agotamiento. Además, Vigliotti recomendó indicios sencillos para desbloquear la escritura, como preguntarse: “¿Cómo me siento ahora mismo?” o “Mi intención para el día”. Cuando este hábito se adecua al propio ritmo y estilo de vida, afirmó Vigliotti, “escribir en un diario pasa de ser otro asunto de tu lista de tareas a un ritual de autocuidado basado en la confianza, la claridad y la calma”.

