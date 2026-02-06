Tiene una enfermedad crónica que hace que vaya al baño muchas veces al día y la empresa la despide: “Sentía presión”

Tiene una enfermedad crónica que hace que vaya al baño muchas veces al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de cuatro años, Caitlin Myers trabajó como asesora de belleza en una tienda de Sephora en Brisbane (Australia). Atendía a los clientes, cumplía sus turnos y formaba parte de un equipo estable. Pero una necesidad médica que la hacía ir frecuentemente al baño acabó marcando su día a día laboral y, finalmente, provocando su despido.

Ahora, Myers, de 29 años y residente en Queensland, ha demandado a Sephora ante el tribunal, alegando que fue despedida por una razón directamente relacionada con su discapacidad. Un síndrome de dolor pélvico crónico (SDPC), una afección que no se ve, pero que condiciona la vida cotidiana.

El SDPC provoca urgencia y frecuencia urinaria e intestinal, además de dolor menstrual, intestinal y de vejiga. Según la demanda, esta condición obligaba a Myers a ir al baño con más frecuencia que la mayoría de sus compañeras. Durante años, ha asegurado, pudo desempeñar su trabajo sin incidentes, hasta que en 2021 la actitud de sus superiores comenzó a cambiar. “Cuestionaron o desafiaron la cantidad o frecuencia de las pausas para ir al baño”, dijo la joven al medio australiano The Courier Mail A partir de ese momento, ha explicado, el ambiente laboral se volvió cada vez más tenso y vigilado.

Tienda de Sephora. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La presión en el trabajo

Esa presión tuvo consecuencias directas sobre su salud. En la documentación judicial, Myers ha sostenido que “la frecuencia y gravedad de mis síntomas empeoraron por la presión que sentía por parte de mis supervisores”. En varias ocasiones, ha afirmado, se sintió forzada a marcharse antes de terminar su turno.

Entre 2021 y 2022, ha contado al menos cuatro episodios en los que “sintió presión para irse temprano” después de que sus supervisores volvieran a cuestionar sus pausas. En otros siete casos, ha asegurado que fue directamente “obligada” a finalizar su jornada antes de lo previsto. “Creía que, si no me marchaba por voluntad propia, me ordenarían terminar mi turno antes”, ha declarado Myers. Esa situación, ha añadido, la llevó incluso a ausentarse de algunos turnos programados por el empeoramiento de su estado de salud.

El cambio de turno a tiempo parcial

En octubre de 2021, Myers aceptó una propuesta de Sephora para reducir temporalmente su jornada de tiempo completo a tiempo parcial. En una comunicación escrita, Eva Kuan, subgerente de recursos humanos, ha explicado que la medida buscaba “apoyar su proceso de salud en curso” y “mejorar su asistencia al trabajo”.

Sin embargo, la adaptación no puso fin al conflicto. El 23 de mayo de 2022 la empresa le comunicó su despido alegando que era “incapaz de cumplir con los requisitos de asistencia”. No obstante, Myers ha sostenido que ese mismo día la compañía “podría haber hecho, pero no propuso llevar a cabo” otros ajustes razonables, como permitirle trabajar hasta cuatro horas diarias cinco días a la semana.

La mujer alega despido improcedente al tratarse de una discapacidad médica. (Freepik)

La versión de la empresa e impacto personal

Por su parte, Sephora niega cualquier discriminación. En su defensa ante el tribunal, la multinacional ha afirmado que sí realizó adaptaciones razonables, señalando la reducción de jornada acordada en octubre de 2021 y el acceso a los baños “según lo solicitado”. Además, la empresa ha sostenido que, pese al cambio de horario, la asistencia de Myers no mejoró y que no podía cumplir con los requisitos del puesto.

Tras el despido, Myers afirma haber desarrollado depresión, sentirse humillada y haber perdido por completo su salario. Por ello, reclama una compensación de unos 135.000 euros. Dos de sus médicos señalaron que sus síntomas pudieron agravarse temporalmente tras una cirugía pélvica en enero de 2022 y que su condición podría mejorar con el tiempo. El tribunal ha ordenado una mediación previa antes de fijar fecha para la audiencia definitiva.