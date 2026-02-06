España

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Irene Montero ha confirmado en una entrevista en TVE que su formación apoyará en el Congreso la medida

Irene Montero (Europa Press)
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha confirmado en una entrevista en TVE que su formación apoyará en el Congreso el decreto del escudo social. Montero ha criticado al Gobierno por separar la revalorización de las pensiones en un texto diferente y por la “chapuza” del acuerdo entre el PSOE y el PNV que exime a los caseros con una sola vivienda de la moratoria antidesahucios, a pesar de haber decidido apoyarla.

Montero sostiene que lo prioritario es evitar la pérdida de derechos. Según la dirigente, la situación podría haberse evitado si el Ejecutivo hubiera renovado el escudo social por cuatro años, como reclamaba su partido. Además, critica que el Gobierno actúe con pactos variables en vez de garantizar una protección clara a la ciudadanía y advierte de que la gestión actual alimenta el crecimiento de la ultraderecha.

Por su parte, Ione Belarra ha calificado de “error garrafal” la división del decreto y acusa al PSOE de ceder a la presión del PNV, lo que podría dejar desprotegidas a miles de familias vulnerables. Belarra insiste en que Podemos luchó por las medidas sociales del decreto y reclama movilización social para presionar a Junts, al considerar que solo así se evitará que más familias queden expuestas a los desahucios.

Noticia en ampliación.

