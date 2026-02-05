España

Transportes quiere contratar dos peritos de accidentes de trenes, pero dice que no tiene que ver con la crisis ferroviaria

La cartera que dirige Óscar Puente también convoca una plaza de investigador de siniestros marítimos

Imagen de archivo del tren
Imagen de archivo del tren de Alta Velocidad siniestrado en Adamuz. (Europa Press)

El Ministerio de Transportes ha convocado dos nuevas plazas de investigadores que formarán parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el órgano encargado de la investigación de los accidentes de Adamuz, en el que murieron 45 personas, y Gelida, en el que falleció una persona.

El CIAF matiza que, en realidad, la convocatoria no se debe a una necesidad puntual tras la crisis ferroviaria, si no que se trata de concursos que se convocan “con uno o dos años de antelación”. “Ha sido casualidad que caiga en este momento”, asegura a Infobae un portavoz de la comisión.

La primera plaza, según aparece en la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pertenece al puesto de coordinador de investigación de accidentes. Se trata de uno de los puestos clave en la Comisión de investigación, ya que es la persona encargada de la dirección de las pesquisas, la recogida y el análisis de datos, la redacción de informes técnicos cuando se produce un accidente. También es la persona encargada de decidir si se abre una investigación tras un siniestro. El sueldo base para este puesto es de 19.376,84 euros, según aparece en la convocatoria.

La segunda vacante pertenece al de investigador de accidentes, con una remuneración de 13.624,94 euros. Sus funciones se centran en el trabajo de campo, la elaboración de informes, la preparación para entrevistas y la colaboración en grupos dedicados a la reducción de siniestralidad, además de la aplicación de la normativa vigente en cada investigación.

Además de los accidentes en Córdoba y Barcelona, el CIAF fue el encargado de investigar uno de los accidentes más graves de la historia reciente ferroviaria española, el descarrilamiento del tren del tren Alvia en Santiago de Compostela que causó 79 muertos y más de 150 heridos.

Entre los últimos accidentes que investiga actualmente la CIAF se encuentra el descarrilamiento en octubre de 2024 de un tren en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

También busca un investigador de accidentes marítimos

La cartera que dirige Óscar Puente también está buscando peritos para accidentes marítimos, producidos en buques civiles españoles o extranjeros dentro de las aguas interiores. Y no solo se trata de investigar las causas de los naufragios o colisiones entre barcos, o accidentes en puertos; si no que también vigila los desechos que vierten los buques.

La Dirección General de la Marina Mercante ha publicado una plaza para jefe o jefa de Área de Investigación de Accidentes Marítimos, con una remuneración anual de 19.376,84 euros. El perfil seleccionado tendrá que acreditar formación específica en investigación de accidentes marítimos y cumplir con los requisitos académicos o profesionales establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 800/2011.

También tendrán que acreditar que está capacitado para tomar decisiones durante este tipo de accidentes y haber realizado trabajos y análisis sobre el terreno. El jefe de investigación es el encargado de la supervisión de los trabajos técnicos, la interlocución institucional y la gestión de sistemas de información de seguridad, como las bases de datos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los Registradores de Datos de la Travesía de buques.

