La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

La Guardia Civil está solicitando colaboración ciudadana para tratar de identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años (hoy tendría 58), cuyos restos aparecieron el 6 de agosto de 2005 en el paraje de Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat (Barcelona).

El caso comenzó hace 20 años, cuando se localizaron restos humanos dentro de varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Los informes forenses determinaron que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años de edad que presentaba claros signos de muerte violenta.

Los restos se localizaron repartidos en varias bolsas de plástico y el análisis científico forense determinó que presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio (posiblemente de un proyectil) en el omóplato derecho. Pese a las gestiones realizadas entonces, el cadáver no pudo ser identificado en aquel momento.

Un ‘match’ positivo de ADN

A raíz del desarrollo del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, proyecto que se impulsó desde el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada en colaboración con la Guardia Civil para comparar perfiles de ADN de restos humanos sin identificar con muestras de familiares de desaparecidos, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtuvo un ‘match’ positivo en 2014.

Se determinó que la víctima era Magdalena Mas Vilaltella, de 38 años de edad, vecina de Riudoms (Tarragona) y cuya desaparición (desde el día 8 de abril) fue denunciada en la Comisaría de la Policía Nacional de Reus (Tarragona) el día 9 de abril de 2005.

La investigación, dirigida por el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona, desde la aparición del cuerpo sin vida de la víctima, se ha mantenido abierta y en diferentes líneas de trabajo con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables de la misma. En este sentido, la Guardia Civil difunde tres elementos gráficos clave:

Por un lado, la fotografía de la víctima en vida, con el fin de que cualquier persona que pudiera haber tenido relación con ella o disponer de información sobre sus últimos movimientos pueda reconocerla y ponerse en contacto con los investigadores.

Imagen de la víctima del asesinato (Guardia Civil)

Por otro, las imágenes de videovigilancia grabadas el 9 de abril de 2005 (al día siguiente después de ser vista por última vez Magdalena) en una oficina bancaria situada en la calle San Roque de Terrassa (Barcelona), en las que se observa a un hombre que realiza una extracción de efectivo con la tarjeta de la víctima.

Imagen del presunto autor del homicidio (Guardia Civil)

Además, se hace pública la imagen de un fragmento de camiseta intervenido en la investigación, perteneciente a una prenda con la inscripción en inglés “FUN AND FRIENDS ALTERNATIVE ENERGY PUB LEAGUE”, que no pertenecía a la víctima y que podría guardar relación con la persona o personas implicadas en los hechos o con su entorno.

Fragmento de la camiseta (Guardia Civil)

Por ello, “la Guardia Civil solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar al hombre que aparece utilizando la tarjeta bancaria o reconozca a la víctima y disponga de cualquier información relacionada con el caso que pueda aportar a los investigadores”.

A tal efecto se disponen los siguientes medios de contacto:

- Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, teléfono 936823030 (solicitar ser contactado con el Grupo de Personas de Policía Judicial).

- Remitiendo un correo electrónico a la dirección: b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org