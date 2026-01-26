España

Impulsar el coliving juvenil, ampliar el parque público y movilizar pisos vacíos: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Aragón

El partido de Jorge Azcón afronta las elecciones anticipadas con la vivienda como una de las principales apuestas de su programa electoral

El candidato del PP a
El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, este viernes en Zaragoza en el inicio de la campaña electoral. (PP ARAGÓN)

El próximo domingo 8 de febrero, Aragón volverá a las urnas en una cita electoral inédita en la historia de la comunidad. Será la primera vez que se celebren elecciones autonómicas anticipadas, después de que el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, diera por agotadas en diciembre todas las vías de entendimiento con Vox y optara por adelantar los comicios. Dos años y siete meses después de las últimas elecciones, los aragoneses están llamados de nuevo a votar.

El Partido Popular de Aragón, liderado por Azcón, parte con una clara ventaja en intención de voto, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el pasado jueves. Sin embargo, las encuestas también apuntan a que los populares se quedarían lejos de la mayoría absoluta, fijada en 34 escaños, lo que obligaría de nuevo a buscar apoyos para gobernar. En este escenario, el PP ha presentado ya su programa electoral con el objetivo de reforzar su perfil de gestión y poner el acento en algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía, entre ellas el acceso a la vivienda. Con un total de 491 medidas, la vivienda ocupa un lugar central, con 14 iniciativas específicas.

La propuesta estrella del PP en esta materia es el denominado Plan Aragón Más Vivienda, con el que el partido se compromete a impulsar la vivienda pública y a incrementar de forma sostenida la oferta residencial mediante alquiler asequible, vivienda pública y fórmulas de colaboración público-privada, con especial atención a jóvenes, familias y clases medias. En este marco, el programa plantea la creación de un parque público de vivienda que alcance las 10.000 viviendas en un plazo de diez años, así como el desbloqueo y la actualización de la Vivienda Protegida de Aragón, con una revisión de precios y de la normativa para adaptarla a la situación actual del mercado inmobiliario.

10.000 viviendas en una década

El programa apuesta de forma específica por el alquiler asequible, con la formalización del Pacto por el Alquiler Asequible, basado en incentivos fiscales, estabilidad normativa y colaboración público-privada, que incentive la puesta en el mercado de vivienda vacía. A ello se suma el refuerzo de la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y la ampliación del Seguro Público de Alquiler, que cubriría impagos y desperfectos para animar a los propietarios a alquilar.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, detalla sus principales políticas para abordar la falta de médicos en las zonas rurales y el creciente problema del acceso a la vivienda.

Además, el documento electoral incluye el impulso de modelos innovadores de coliving y vivienda colaborativa dirigidos a jóvenes, que se desarrollarían en Zaragoza, Huesca y Teruel. Estas fórmulas residenciales buscan facilitar la emancipación juvenil y favorecer la movilidad laboral. El PP también propone medidas para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, como el Aval Emancipa del 95%, destinado a jóvenes con capacidad de pago, pero sin ahorro previo suficiente.

El medio rural es otro de los ámbitos prioritarios. Los populares plantean apoyar la autoconstrucción de viviendas unifamiliares en entornos rurales y periurbanos, así como impulsar programas de rehabilitación del parque de vivienda existente como herramienta contra la despoblación.

Además, el barrio de Arcosur también entra en la campaña. Azcón ha prometido que impulsaran 17.000 viviendas, adquisición de suelo para vivienda pública y aceleración de los plazos de construcción.

Las medidas, una a una

  1. Parque público de vivienda. Creación de un parque público de vivienda que alcance las 10.000 viviendas en un plazo de diez años.
  2. Plan Aragón Más Vivienda. Despliegue íntegro del Plan Aragón Más Vivienda como eje central de la política de vivienda, con aumento sostenido de la oferta mediante alquiler asequible, vivienda pública y colaboración público-privada, con especial atención a jóvenes, familias y clases medias.
  3. Suelo público para vivienda protegida. Movilización de suelo público autonómico y municipal para la construcción de vivienda protegida y asequible.
  4. Rehabilitación de vivienda. Impulso de programas de rehabilitación del parque de vivienda existente, con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana y rural.
  5. Desarrollo de vivienda en Arcosur. Impulso de 17.000 viviendas en Arcosur mediante urbanización de suelos pendientes, adquisición de suelo para vivienda pública y aceleración de los plazos de construcción.
  6. Plan Más Vivienda, Mejor Turismo. Construcción de 500 viviendas para hacer frente a la escasez habitacional en municipios de especial relevancia turística.
  7. Seguridad jurídica para viviendas en alquiler. Refuerzo de la seguridad jurídica del mercado del alquiler, equilibrando derechos y deberes de propietarios e inquilinos y evitando la intervención artificial de precios.
  8. Pacto por el Alquiler Asequible. Formalización de un pacto basado en incentivos fiscales, estabilidad normativa y colaboración público-privada para incentivar la puesta en el mercado de vivienda vacía.
  9. Ampliación del seguro público de alquiler. Ampliación del Seguro Público de Alquiler para cubrir impagos y desperfectos y reducir riesgos para los propietarios.
  10. Facilidades para el acceso a la vivienda. Suscripción del Aval Emancipa del 95 % con entidades financieras para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a jóvenes sin ahorro previo suficiente.
  11. Potenciaremos la Bolsa Viva Rural. Refuerzo de esta iniciativa para movilizar vivienda vacía y rehabilitada en pequeños municipios, vinculando vivienda, empleo y servicios.
  12. Vivienda unifamiliar en el medio rural. Apoyo a la autoconstrucción de vivienda unifamiliar en entornos rurales y periurbanos mediante apoyo técnico, financiero y urbanístico.
  13. Coliving y vivienda colaborativa. Impulso de modelos de coliving y vivienda colaborativa joven en Zaragoza, Huesca y Teruel para facilitar la emancipación y la movilidad laboral.
  14. Plan Más Vivienda, Mejor Empleo. Potenciación de este proyecto para generar vivienda asequible en núcleos generadores de empleo a través de la colaboración público-privada.
  15. Plan Retorno. Iniciativa con el objetivo de facilitar la vuelta a la comunidad a los aragoneses residentes en el exterior, así como de aquellos interesados mediante incentivos económicos, apoyo burocrático, aprovechamiento de oportunidades y ecosistema de vida asequible.

