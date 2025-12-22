Los expertos explican qué hay detrás de que tu perro te elija como favorito: no es solo una muestra de amor

Perro corriendo. (Adobe Stock)

Los perros son capaces de elegir a un miembro de la familia como su favorito, pero ¿qué significa esto?. Estas mascotas son animales muy cariñosos y agradecidos, y evidentemente, adoran a todos los miembros de su familia. Sin embargo, siempre hay una persona en particular que es su favorita y su protegida.

Los veterinarios aseguran que no se trata de algo al azar. Hay otras razones que suelen estar relacionadas con el cariño o incluso la supervivencia. El factor principal es el vínculo emocional que se genera en los primeros encuentros y meses de vida de nuestra mascota.

Los animales desarrollan una profunda conexión con aquellos que les transmiten seguridad y atención, ademas de un cuidado constante. A veces, no es tan importante quien le críe o quién le dé de comer.

¿Cómo eligen a su persona favorita?

Cuando creamos un vínculo estrecho con un perro nos convertimos en individuos importantes para él y, al igual que nos pasa a los seres humanos, la preferencia puede ser desde caprichosa hasta incomprensible.

Muchos perros crean un vínculo más fuerte con quien los haya cuidado durante su período de socialización clave, que tendrá lugar entre su nacimiento y sus primeros seis meses de vida. A esta edad, el cerebro canino es muy receptivo y sus primeras experiencias vitales influirán en el resto de su vida.

Perro (Pexels)

La mayoría de perros tienden a crear un vínculo especial con la persona que más atención le presta. El afecto físico también será una razón clave; solidificará el vínculo. Si una persona se muestra distante con un perro, el perro se mostrará distante con ella. Pero si le das a muchas caricias, masajes y cariño, es probable que te busque más.

También se dejan llevar en función de asociaciones. Cuando una persona es fuente de cosas buenas el pero forma vínculo. Está claro que el perro adorará más al individuo que está ahí para lanzarle la pelota o para darle un snack de vez en cuando.

El lenguaje no verbal

Los animales, pero sobre todo los perros, son expertos en leer posturas, gestos y hasta energías humanas como el miedo o la inseguridad. El lenguaje no verbal se convierte así en un aspecto clave.

Estas mascotas suelen sentirse más cómodas y seguras con personas que se mantienen tranquilas, que mantienen una voz suave y cuyos movimientos son claros. También es muy importante no invadir sus espacios personales.

No obstante, hay bastantes más motivos. Los caninos valoran la previsibilidad y la coherencia de las acciones. Observan y respetan los límites, las rutinas y los horarios. Seguir estos patrones les aporta calma y estabilidad vital. Aunque los perros elijan a un miembro favorito, no significa que rechace a los demás, sino que crean vínculos emocionales debido a su experiencia vital.

Los adiestradores señalan que esto no tiene que ser permanente, ya que, si otro miembro de la familia comienza a interactuar más y a coincidir emocionalmente, se reconfigura el lazo afectivo y el perro cambia de favorito. Es muy importante que los humanos no compitamos por este puesto, ya que lo más importante es ser un referente de seguridad para ellos.