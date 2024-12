Quién es el Elfo en el Estante, el travieso personaje de la Navidad que es cada vez más popular en España

El Elfo en el Estante (Captura de pantalla)

Las calles de todo el mundo estrenan nuevas galas. Las luces, los mercados navideños y los adornos se reparten por ciudades y pueblos. Y todo esto va en una misma dirección: la de advertir que ya han llegado las fiestas. Y con ellas, la ilusión se apodera del ambiente.

Calendarios de Adviento, decoración de casas, reencuentros entre familiares... son muchas las cosas que cada Navidad vuelven a poner la magia en el centro de la escena. Además, en la actualidad no solo se recrea lo que siempre se ha hecho, sino que también se añaden nuevos agentes a la celebración. El elfo del estante es el claro de ejemplo de ello, y es que este ayudante de Papá Noel ya está revolucionando la normalidad de muchas casas en España.

Canciones que no pueden faltar en diciembre - crédito Canva

¿Qué es ‘The Elf on the Shelf’ o ‘El Elfo en el Estante’?

‘The Elf on the Shelf’ (en español, El Elfo en el Estante) es una tradición navideña que nació en los Estados Unidos y que en los últimos dos años ha ganado una gran popularidad en España y en otros países europeos. Según la tradición, este elfo actúa como un “espía” enviado por Papa Noel para observar el comportamiento de los niños y saber si han sido buenos o no. Esta pequeña criatura aparece desde Acción de Gracias hasta Nochebuena, fecha en la que regresa al Polo Norte, dónde permanecerá hasta la Navidad siguiente.

Ahora bien, durante el tiempo que está en las casas, el ayudante de Papa Noel hace muchos viajes, y es que cada noche se desplaza hasta la residencia de su jefe para informarle de lo que ha observado. Cada mañana, antes de que los miembros de la familia se despierten, el Elfo regresa a casa, escondiéndose en un lugar diferente para evitar ser visto. Esta costumbre, que se repite día tras día, invita a los niños a intentar averiguar cuál es su nuevo escondite.

Además, el elfo también actúa como un pequeño “trickster”. Y es que mientras está buscando su nuevo escondite, también hace pequeñas trastadas, como mover objetos o desordenar habitaciones. Aunque a veces se pone aún más ingenioso.

De dónde surge la tradición de El Elfo en el Estante

La tradición de El Elfo en el Estante nace en el año 2005 a raíz de la publicación del libro infantil The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition, de Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. En él se cuenta la historia de este pequeño elfo y de sus aventuras dentro de los hogares. El libro se vende en una caja, en la que también se incluye un muñeco de tamaño reducido con apariencia de un humano, pero con la tradicional indumentaria navideña: un traje rojo y blanco, acompañado de un gorro a juego.

El elfo de la estantería fue galardonado con el Premio a Mejor Juguete de la empresa Learning Express Toys y con el Premio al Libro del Año de Creative Child Award. Sin embargo, lejos de conquistar a todos los públicos, ha generado un fuerte debate entre psicólogos y pedagogos. Algunos creen que el Elfo en el Estante motiva a los niños a comportarse bien, mientras que otros critican la idea de enseñarles a actuar por vigilancia.

Anuncio de Lotería de Navidad 2024.