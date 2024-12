Bertín Osborne cumple 70 años: siete hijos de tres mujeres y una carrera de éxito marcada por sus polémicas

Bertín Osborne, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este sábado 7 de diciembre es un día muy especial para Bertín Osborne. El cantante y presentador cumple 70 años tras una larga carrera profesional que, en los últimos tiempos, ha estado eclipsada por su vida personal. Su divorcio de Fabiola Martínez y su reciente paternidad junto a Gabriela Guillén le han situado de nuevo en el foco, protagonizando sonadas polémicas ante las que no siempre ha conseguido permanecer al margen.

Fue a mediados del año pasado cuando la revista Lecturas desveló que Bertín iba a ser padre por séptima vez a sus 69 años. La noticia sorprendió al entorno del cantante, incluida su exmujer, Fabiola Martínez, que no pudo ocultar su incredulidad ante el embarazo de la joven a la que el crooner definía como “una amiga más”.

Al igual que con Gabriela, Bertín ha tenido sus más y sus menos con Fabiola desde su divorcio. Y es que el presentador llegó a asegurar que nunca había estado enamorado, algo que causó un gran dolor en la madre de sus dos hijos menores: “Lo que a mí más me costó en la separación fue entender que él no me quería. Pero que lo diga, teniendo dos hijos, me duele muchísimo”, expresó la venezolana. Y añadía: “Yo le he querido con locura. Si él no ha estado enamorado, yo sí”.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Carrera de éxitos

Nacido como Norberto Juan Ortiz Osborne el 7 de diciembre de 1953 en Madrid, Bertín proviene de una familia aristocrática. Desde joven mostró inclinaciones hacia la música, llevando su talento más allá de las fronteras españolas. En los años 80, saltó a la fama con éxitos musicales que lo catapultaron como uno de los cantantes melódicos más queridos de aquel entonces. Con canciones que se convirtieron en clásicos, su carrera musical le valió un lugar destacado en el ámbito hispanoamericano.

No solo se limitó a la música; también incursionó en la televisión, ganándose el respaldo del público con su papel al frente de formatos como el talent de imitaciones Lluvia de estrellas y, más recientemente, el espacio de entrevistas Mi casa es la tuya.

Osborne ha estado casado en dos ocasiones y ha sido padre de siete hijos, aunque su primogénito con Sandra Domecq falleció a los pocos días de nacer debido a un problema de salud. Con su última mujer, Fabiola, Bertín tiene dos hijos, Kike y Carlos. La enfermedad de su hijo Kike, que padece una parálisis cerebral producida por la listeria que sufrió su madre durante el embarazo, ha marcado los últimos años del cantante como padre. De hecho, Bertín y Fabiola han protagonizado recientemente una portada con motivo del 18º cumpleaños de su hijo mayor.

Portada de la revista '¡Hola!' del 20 de noviembre de 2024

Conflicto con Gabriela Guillén

El último episodio de la vida de Bertín Osborne como personaje público ha sido su paternidad junto a Gabriela Guillén, una noticia que causó un enorme revuelo mediático y convirtió a la joven paraguaya en nuevo reclamo de la prensa del corazón. Esto, unido a la negativa del artista a ejercer como padre del bebé que estaba en camino, le generó un conflicto público con la madre de su hijo.

Finalmente, tras varios desencuentros retransmitidos prácticamente en tiempo real, la pareja alcanzó un acuerdo y el cantante reconoció a su hijo después de que un test de ADN confirmara el parentesco. Así, ambos emitieron un comunicado conjunto en el que Osborne se comprometía a “dar el futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses”. Además, reconoció que sus actitudes tras conocerse su paternidad “no fueron las adecuadas” y estaba dispuesto a cambiarlas: “Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo”.