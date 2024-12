Un catedrático de Harvard experto en liderazgo da las claves para ser feliz: “Lo importante es no ser la persona que eras hace 20 años”

Arthur Brooks en el programa “Col.lapse” de 3cat. (Captura Imagen X)

La felicidad es el objetivo máximo de cualquier persona. Vivir en esa casa soñada, tener aquel coche que nos encantaba de pequeño, trabajar en aquello que nos apasiona, etc. Para ello, hay una eminencia en el campo de la ciencia y la filosofía que brinda las estrategias más avanzadas para disfrutar de una vida al máximo; Arthur Brooks, mundialmente conocido gracias a sus nueve libros sobre capacitación de la felicidad y desarrollo profesional, recientemente ha aparecido en el programa Col.lapse de 3cat, presentado por Ricard Ustrell. En el programa, Brooks ha hablado sobre las claves que logran que alguien sea feliz.

En busca de la felicidad

“La felicidad humana es una ciencia. Una neurociencia y una ciencia social”, ha confirmado Brooks después de admitir que, después de dedicarse a la música, decidió estudiar ciencias a los 31 años de edad. Así, desde que cumplió los 40 años, el científico ha intentado desentrañar el misterio de la felicidad.

“La felicidad no es un sentimiento, esta es la equivocación más importante”, ha explicado Brooks. “Es una cosa más concreta que un sentimiento”, ha especificado el profesor. La diferencia está en que los sentimientos son emociones, y las emociones son señales que pasan en el ahora. “La felicidad es una combinación del disfrute, la satisfacción y el sentir de la vida”, ha señalado Brooks.

Las claves de la felicidad

“Hay hábitos muy importantes que diferencia a la gente feliz de la gente que no lo es”, ha continuado explicando el catedrático de Harvard. Concretamente, existen cuatro hábitos fundamentales: la fe, la familia, la amistad y el trabajo.

“La fe es una cosa transcendental”, es decir, se debe tener “una filosofía de vida más grande que tú, porque si no estás pensando en ti todo el día”, ha dicho Brooks. “Es muy aburrido”, ha sentenciado. “Debes gozar de la naturaleza, estudiar su música, la meditación o cualquier cosa como la fe”, ha seguido diciendo el profesor.

En segundo lugar, encontramos la familia. “La familia es fundamental”, ha expresado Brooks. “La familia es una cosa muy especial, muy cósmica a la vida, que te une con las personas que tienen que ver contigo”, ha comentado el escritor. “Es tu gente”. “La amistad son las relaciones más íntimas de la vida y el trabajo implica servir a los demás, es el servicio que podemos hacer al mundo cada día”, ha concluido Brooks.

Estos hábitos son los que hacen las personas felices y conseguirlos está al alcance de todos. La primera de las claves de Brooks es que la persona no puede ser la misma que la de hace 20 años. Lo más recomendable es buscar en el futuro y dejar de hacerlo en el pasado, según ha comentado La Vanguardia.

Otro tema que destaca el autor es la costumbre de seguir añadiendo cosas a nuestra vida: “Al principio quieres más, siempre quieres más. La verdad es que la satisfacción en la vida no es tener más cosas, es querer menos”, ha revelado el catedrático.

✍️ @arthurbrooks: "Per ser feliços, l'important és no intentar ser la persona que eres fa 20 anys"



📚 El convidat és catedràtic de lideratge a la Harvard Kennedy School i professor de la Harvard Business School.#Col·lapse3Cat pic.twitter.com/JF2qRVTrMH — 3Cat (@som3cat) November 27, 2024

La segunda de las claves son las relaciones. “Somos árboles y la gente con mucho éxito tiende a presentarse destacando mucho con sus hojas, pero es necesario ocuparse de las raíces”, ha matizado Brooks. Lo importante es cultivar las relaciones. “Si al final no tienes éxito profesional, solo quedan las relaciones”, ha querido recordar el escritor.

La última de las claves es el amor, darle importancia a dar y recibir amor en nuestras vidas. No sabemos cuándo terminarán nuestras historias, pero, “al final, el último día de tu vida solo te queda el amor. Si no tienes amor, no tienes nada”, ha finalizado Brooks.