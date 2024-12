Belén Rodríguez se sincera sobre su enfermedad: “Me cuesta mucho concentrarme. Eso sí me preocupa”

Belén Rodríguez, en una fotografía de archivo (Instagram/ @be.belenrodriguez)

Se acerca fin de año y este año algunos tienes más razones que celebrar que otros. En el caso de la colaboradora de televisión, Belén Rodríguez, su reciente diagnóstico de un cáncer maligno de garganta le ha impedido terminar el 2024 de la forma que ella se imaginaba. La periodista se enfrenta a una de las etapas más duras de su vida y ha querido contar en exclusiva para la revista SEMANA, cómo se encuentra y cómo va a afrontar la situación.

El 27 de noviembre, la televisiva hacía pública la noticia, que dejaba reacciones muy diversas entre sus compañeros de trabajo. Ahora, Belén Ro debe hacer frente a la enfermedad y rodearse de aquellos que le apoyan y le desean su pronta recuperación. La colaboradora de Telecinco ha confesado que: “Volver a empezar de cero me va a costar, pero lo voy a conseguir”.

Ahora ha comenzado a realizarse más pruebas médicas que ayudarán a determinar cómo es el tumor, qué tratamiento debe seguir y qué secuelas o consecuencias puede tener el tumor en su vida cotidiana. Una vez haya finalizado el periodo de exploración y determinación del diagnóstico, la periodista comenzará a recibir los cuidados necesarios para poder recuperarse cuanto antes.

Su mayor miedo

Parece que estar sola no va a ser una de las razones que le den miedo a Belén, ya que esta tiene a su familia y amigos detrás apoyándole en todo este nuevo proceso. Sin embargo, hay una cosa que tiene muy preocupada a la colaboradora de Gran Hermano y esto es la caída del pelo.

“Yo no soy una persona frívola, pero me preocupa mucho la caída de pelo, porque para mí es muy importante y me preocupa. Ahora me siento estupenda físicamente y me parece un coñazo que se me caiga el pelo. Sé que luego vuelve a crecer, pero me preocupa”, ha confesado a la revista de corazón.

Otra de sus mayores preocupaciones es que los efectos que le están causando los dolores que sufre: “Yo nunca tengo miedo a nada. Me encuentro muy bien físicamente, aunque tengo un dolor muy fuerte en la garganta y en el oído como consecuencia del tumor. Me cuesta mucho concentrarme. Eso sí me preocupa”.

Su retirada de la televisión

De momento ha anunciado su retirada de las pantallas y el mundo del periodismo. No sé sabe cuando podrá volver y cuando estará preparada para ella; sin embargo, muchos de sus compañeros están convencidos de que su ausencia se va a notar mucho. Belén está convencida de que su trabajo en los platós de televisión será una de las cosas que más eche de menos.

Belén Rodríguez en una imagen de archivo (Instagram / @be.belenrodriguez)

Este domingo la colaboradora subía unas fotografías a Instagram en las que se despedía así, por un tiempo, del programa y de los compañeros de Fiesta. Junto a las imágenes, escribía: “Al final todo saldrá bien, y si no sale bien es que no es el final”. En las instantáneas se podía ver, entre otros, a Emma García, quien también compartía en su cuenta la foto juntas.