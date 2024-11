El nuevo proyecto profesional de María José Campanario: embajadora de una marca internacional de belleza

María José Campanario, en una fotografía de archivo (Europa Press)

Unas semanas después de contar que había sido intervenida quirúrgicamente en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera, María José Campanario parece querer recuperar del todo la normalidad de su vida. Poco a poco la odontóloga está volviendo a la rutina e incluso ha querido innovar un poco en su vida profesional, incorporando a esta una nueva faceta vinculada a las redes sociales.

Si hace a penas unos días se conocía el nuevo negocio que había iniciado su hija Julia, que trabaja colmo maquilladora profesional, ahora la mujer de Jesulín de Ubrique también quiere trabajar con marcas de belleza, maquillaje y cosmética, por ello ha empezado a colaborar junto a Farmasí, una marca original de Turquía que se está expandiendo por más países.

A pesar de que no es la primera vez que se ve a María José hacer alguna colaboración con una marca, sí que hasta ahora no se le había visto tan centrada en temas de maquillaje y belleza. Su contenido en Instagram, donde acumula casi 70 mil seguidores, se basa principalmente en compartir momentos en pareja, comidas, paisajes y algún que otro momento televisivo, como su inesperada participación en el concurso de Mask Singer de Antena 3.

Farmasí es una marca internacional que se está extendiendo por varios lugares y que, según su página web, elegir sus productos “significa hacer la mejor elección para su piel, cuerpo y casa”. Estamos comprometidos con los valores de nuestra fundadora: naturaleza, autenticidad, calidad y confianza, algo que va acorde con la odontóloga, cuyos valores como trabajadora también son parecidos.

Según lo que ha dado a entender la catalana en redes, su labor dentro de la firma es convertirse en distribuidora de la misma en España. Con el trabajo que haga podrá obtener ingresos adicionales a través de la venta de un catálogo de lo más versátil. Por un lado, recibiría la comisión de la venta de productos que ella misma ha adquirido a la empresa con un 30% o 50% de descuento y, por otro, tiene que intentar reclutar nuevos rostros para la marca.

Esta nueva etapa no parece que vaya a suponer muchísimo esfuerzo a la mujer del diestro, ya que puede trabajar totalmente desde casa, no está obligada hacer un mínimo de ventas para poder seguir trabajando de la mano de Farmasi, y tiene productos veganos y naturales de calidad que se aseguran que no haya disputas con algunos defensores de este tipo de maquillaje y cosméticos.

A pesar de que no tiene que coincidir en una oficina o sitio de trabajo con otros compañeros, sí se conocen algunos otros colaboradores de la marca que también son rostros conocidos. Entre la lista de personajes públicos de España se encuentra por ejemplo Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, fue una de las pioneras en seguir esta tendencia que está triunfando entre algunas influencers de Estados Unidos y México.

De momento toca ver como evoluciona la marca por todos los países y como se desenvuelve María José en esta nueva faceta profesional del mundo de las redes sociales y la cosmética. En los últimos meses, la dentista ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores, pues además de colaborar con marcas inesperadas, participaba en Mask Singer con el disfraz de oveja, dejando sin palabras al jurado y al público.