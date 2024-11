Un español que vive en Suiza revela qué piensan los suizos de los españoles: “Hay que sentirse orgullosos”

Javier Cubero habla de los que opinan los suizos de los españoles (Montaje Infobae)

Los estereotipos siempre salen a la luz cuando pensamos en otras regiones, comunidades y países. Dentro de España se pueden encontrar varias entre comunidades que pueden o no ser verdad. Lo cierto es que se cumplan o no, las personas se dejan llevar por sus primeros juicios. Así, cuando viajamos a otro país, estos países se pueden acentuar o incluso pueden sorprendernos.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Por este motivo, Rafael Cubero, @rafael_cubero en TikTok, es un creador de contenido español enfocado en todos los aspectos llamativos de su vida en Suiza. Este país, conocido por los grandes salarios que reciben los trabajadores y su alto PIB per cápita, siempre ha llamado la atención del resto de Europeos, que buscan mejorar sus condiciones económicas. Pero, ¿qué piensan ellos de los españoles?

Lo que piensan los suizos del resto de nacionalidades

Javier Cubero habla de los que opinan los suizos de los españoles (Montaje Infobae)

Rafael Cubero cuenta con 43,5 mil seguidores en su perfil de TikTok. El creador de contenido es una persona “muy sociable que me gusta siempre preguntar todo”. De esta manera, ha descubierto lo que opinan los suizos de otras nacionalidades en un vídeo que acumula más de 485 mil visualizaciones.

Entre las nacionalidades que más emigran a Suiza se encuentran los portugueses y los italianos. En cuanto a los primeros, consideran que son personas muy trabajadoras en “todo lo que sea relacionado con la construcción”. Mientras, los italianos “son un pueblo reconocido como muy currante, pero muy charlatanes”. Es decir, según lo que explica Javier, quizá presumen demasiado porque “luego llegan y no saben tanto”.

En cuanto a los franceses, el español ha confesado que no puede decir mucho, pues “mayormente no hay mucho” en la zona alemana en la que vive. Por su parte, los albaneses llegaron a este país en su mayoría con el fin de huir de la guerra. No obstante, “la realidad es que es un pueblo que sigue siendo algo rechazado”. Y es que, Javier ha afirmado que “siempre que hay peleas, siempre que hay drogas de por medio, robos y pa arriba y pa abajo”, hay un comentario acusatorio hacia personas albanesas.

Su visión sobre los alemanes también es negativa, ya que las consideran como “personas arrogantes”. Además, ha declarado que los que llevan más de diez o incluso treinta años viviendo allí, “no hablan el alemán (suizo), porque no les sale de las pelotillas”. Esto sucede porque consideran que “su alemán es el bueno, el bonito, el que se lee, el que se estudia, el que tiene gramática”. Así, “lo ven como algo peor, por eso ni lo hablan. Aunque lo sepan y lo entiendan, no lo van a hablar”, asegura el español.

Asimismo, por la experiencia de Javier, ha visto que no todos saben diferenciar mucho entre ecuatorianos, colombianos, uruguayos, argentinos. Para ellos Latinoamérica o Sudamérica es un mismo sitio. De esta manera, consideran que “son muy fiesteros, les gusta mucho la juerga”.

En último lugar, destaca que los españoles “estamos muy bien vistos aquí en Suiza”. Y es que “llevamos emigrando a Suiza desde hace un montón de años”, desde los años 60 y 70. En todos estos años han comprobado que es “un pueblo muy trabajador, que se ha adaptado muy bien al país”. Además, siempre se ha visto que en general se va a trabajar y no a “aprovecharse de nada ni de nadie”.

Durante años se ha mantenido una imagen similar a la de los portugueses, personas que saben hacer de todo en construcción. Sin embargo, en este aspecto se ha perdido un poco de reconocimiento. Pero, aun así, dice que “hay que sentirse orgullosos”, pues nos tienen una alta estima.