Almeida presume de cambiar el bocata por un plato caliente a los ‘sintecho’ que el Ayuntamiento acogerá este invierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Alberto Ortega - Europa Press)

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, activa a partir de este sábado 23 de noviembre la Campaña del Frío 2024-2025, destinada a reforzar la atención a personas sin hogar durante el periodo en el que las condiciones climatológicas constituyen un factor de riesgo añadido a su situación vital. La campaña se extenderá durante 129 noches, hasta el próximo 31 de marzo. Como novedad, el Consistorio presume que este invierno los ‘sintecho’ podrán disfrutar de “una alimentación más saludable, con platos calientes en las cenas, en lugar de la comida de línea fría (bocadillos) como se distribuía hasta ahora”.

Carmen Lara, responsable de Servicios Sociales de CCOO en el Ayuntamiento, asegura que “desde 1987 el único alimento caliente que se ofrecía en la campaña de invierno era el café, la leche o alguna infusión que llegaba en grandes termos. El resto no. A veces, los dispositivos que se abren para esta campaña no disponen de cocina o de ‘office’ donde calentar alimentos. Este año eso es novedoso. Contratar o disponer de la logística para suministrar comida caliente a veces ha sido un problema para el Área. Me alegro de que lo hayan resuelto y de que se mejore la calidad de la atención que se presta”, señala.

La campaña, impulsada desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y coordinada por SAMUR Social, está dotada con 432 plazas diarias estables, repartidas entre el Centro de Acogida Pinar de San José, con 150 plazas (de las cuales 40 corresponden a régimen de centro de día); el centro de Villa de Vallecas, con 142; el Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), con 20, y 120 plazas más en establecimientos de hostelería. Otra novedad es que aumentan los días en los que se podrán activar plazas extraordinarias en jornadas de descenso extremo de los termómetros. Así, a las 432 plazas diarias fijas se podrán sumar hasta 24 plazas diarias adicionales en un máximo de 45 días del total de la campaña, en lugar de los 28 días máximos del último año”.

El centro de acogida en la calle Pinar de San José (Latina)

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid, asegura que “Almeida está abandonando a las personas más vulnerables, no hay transparencia sobre el número de personas en situación de calle, no se hacen recuentos, pero sí tenemos claro que hay un aumento de personas jóvenes durmiendo a diario en la calle. Desde Más Madrid pedimos a José Fernández [concejal del área] que ponga en marcha políticas eficaces para sacar a la gente de la calle. No podemos normalizar que haya personas sin hogar y para que eso no pase, hay que invertir en prevención, en programas inclusivos que eviten a las personas llegar a eso situación.

Menores en la calle

Más Madrid exige al equipo de Gobierno del PP que no elimine programas de apoyo como ‘Nexus’, “de la misma manera que el año pasado eliminó el programa de apoyo a jóvenes subsaharianos. Cada vez hay un mayor número de menores de 25 años, muchos de ellos de origen migrante, en situación de calle en esta ciudad. Los recursos de atención a personas sin hogar están saturados, son insuficientes, y cronifican las situación de sinhogarismo. El modelo del Partido Popular es paternalista y no permite a las personas sin hogar recuperar su vida y empezar una vida autónoma”.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que visitó hace días uno de estos centros de acogida, denuncia “la grave situación de la crisis habitacional en Madrid y la necesidad de soluciones urgentes para las personas que viven en la calle. La emergencia habitacional tiene también un rostro, un rostro que son esas personas sin hogar que a veces no vemos pero que están en nuestras ciudades”. Maroto asegura que más de 500 personas que solicitaron el recurso de la Campaña de Frío del año pasado se quedaron sin él. Por ello, propone que dichos recursos permanezcan abiertos durante todo el año. Además, ha destacado la necesidad de aumentar las plazas disponibles para personas sin hogar, en una ciudad que suma 1.032 ciudadanos en esta situación, según los recuentos oficiales de 2023.

Un usuario del centro Pinar de San José ve la de televisión en una sala (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Campaña del Frío garantiza a los usuarios el alojamiento, la manutención (cena y desayuno), el aseo e higiene personal y el servicio de lavandería, ropero y consigna. Este año, se refuerza la atención social individualizada a los usuarios con la incorporación de nuevos profesionales en las categorías de trabajador social y auxiliar de servicios sociales. El número de empleados pasa así de 43 a 51. La asistencia sanitaria básica se mantiene mediante el servicio de enfermería, acompañamiento y apoyo emocional en el que colabora el cuerpo municipal de Voluntarios por Madrid. En la Campaña del Frío 2023-2024, el Ayuntamiento proporcionó atención social a 1.890 personas, 53.645 estancias y se realizaron 4.704 intervenciones de trabajo social y 8.375 de enfermería.