Un hombre escribe su testamento en una caja de pescado congelado y lo aceptan: sus hermanas y sobrinas se quedan sin herencia

El hombre que firmó su testamento en una caja de pescado congelado (Adobe Stock, montaje Infobae).

La legislación española sobre las herencias es clara: el testamento tiene que ser “legible” para ser válido. Además, el testador tiene que firmarlo e indicar el día, el mes y el año en el que lo otorga. Estos requisitos fueron cumplidos por un hombre británico, pero su caso está dando la vuelta al mundo por el formato en el que dejó su testamento.

Y es que para su escritura eligió, nada más y nada menos, una caja de pescado congelado que previamente había roto. El autor de este ‘documento’ es Malcolm Chenery, quien previamente a su fallecimiento en 2021 había escrito sus últimas voluntades en este curioso formato.

En el escrito especificó que quería legar su fortuna de 180.000 libras (215.000 euros) a una asociación que ayuda a las personas diabéticas, ya que varios miembros de su familia murieron debido a las complicaciones de esta enfermedad. En este sentido, Malcolm indicó en el testamento que no dejaría nada en herencia ni a sus hermanas ni sobrinas. La relación con ellas era muy tensa desde hacía mucho tiempo.

“El documento fue claramente concebido como un testamento”

Hombre firmando un testamento (Freepik)

Tal y como señala el diario británico Metro, la asociación British Diabetic Association (BDA) se encontró con varios obstáculos, ya que el texto escrito en dos embalajes diferentes. Si bien unos vecinos firmaron en condición de garantes la segunda página, no vieron la primera en la que estipulaba la concesión de su casa y los bienes de su interior a esta organización.

“Las dos páginas están escritas con el mismo bolígrafo. Eso parece indicar que se escribieron al mismo tiempo”, explicó el representante de la organización.

El portavoz indicó que el tribunal no debía dudar en pronunciarse a favor de este documento y la jueza Katherine McQuail le dio la razón. “Su familia no era cercana a él y no quería que sus bienes los recibiesen ellas. El documento fue claramente concebido como un testamento”, detalló.

Los tipos de testamento que hay en España

Para realizar un testamento, es esencial conocer los diferentes tipos disponibles y los requisitos para cada uno. El testamento notarial abierto es el más común y recomendado, ya que se elabora con la asistencia de un notario, quien verifica la identidad y capacidad del testador. Este tipo de testamento se registra en el Registro de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia, lo que facilita el proceso para los herederos al evitar trámites adicionales.

Por otro lado, el testamento ológrafo es redactado y firmado a mano por el testador, incluyendo la fecha. Aunque es una opción válida, requiere de un proceso de autenticación que puede implicar costes y demoras. Es crucial que este documento se conserve en un lugar seguro para garantizar su validez.

Las diferencias entre testamento notarial abierto y cerrado cuando se recibe una herencia

El testamento cerrado es otra modalidad en la que el testador escribe sus deseos y los guarda en un sobre sellado, sin revelar su contenido. Este tipo de testamento también necesita la intervención de un notario, pero mantiene la confidencialidad hasta que se abre el sobre tras el fallecimiento del testador.

Finalmente, existe el testamento ante testigos, que se realiza verbalmente en presencia de testigos. Este tipo de testamento se utiliza en situaciones excepcionales, como conflictos bélicos, y pierde validez si el testador sobrevive a dichas circunstancias.

La elección del tipo de testamento depende de las preferencias personales y las circunstancias del testador. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, y es importante considerar factores como la confidencialidad, los costes y la facilidad de ejecución al tomar una decisión.