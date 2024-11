La dolorosa derrota en los tribunales de todo un campeón del mundo con la Francia de Zidane: tiene una hija y “ya no la llama”

Marcel Desailly, exfutbolista francés, durante la gala de los premios The Best. (Andrew Boyers / Reuters)

Los asuntos extradeportivos salpican, de nuevo, a Marcel Desailly, excapitán de la selección francesa e integrante del conjunto que conquistó la primera estrella para el combinado nacional galo. El poderoso y físico defensa central de Acra (Ghana) se ha visto envuelto en una cuestión desagradable relacionada con una de sus relaciones sentimentales. El que fuese capitán de Les Bleus ha observado cómo los tribunales franceses confirman la prueba de paternidad a la que fue obligado a someterse y con la que intentó demostrar que él no era el padre de una niña de 10 años. La ciencia, en este caso, no deja lugar a las dudas, después de que los resultados de la prueba determinasen que Desailly es el padre con un 99,99% de probabilidad.

5.000 euros de pensión alimenticia

La historia sentimental entre la madre de la niña y el exfutbolista francés se remonta al año 2010. En aquel momento, Desailly continuaba casado con su mujer Virginie, con la que tuvo cuatro hijos. Pero, eso no impidió al exinternacional francés conocer a Cosma, su nueva pareja, y con quien se convirtió en padre por quinta vez. Cosma dio a luz en 2014 a Victoria, la hija que Desailly se ha negado a reconocer y por la que se ha llegado a esta batalla judicial.

Cosma y Victoria, quienes ahora viven en el País Vasco, según Le Parisien, vivieron durante unos años en París con Marcel Desailly. En aquella época, la relación entre los tres parecía discurrir con total normalidad, hasta el punto de que la pequeña siempre llamaba a Desailly “papá”.

Sin embargo, todo se torció cuatro años después del nacimiento de Victoria, en 2018. Por aquel entonces, la relación se deterioró por motivos que se desconocen y no se pudo recomponer. Fue en 2021, cuando el exfutbolista galo decidió cortar cualquier tipo de conexión con madre e hija. Desde aquel momento, Desailly se negó a reconocer a Victoria como su hija biológica.

“Mi cliente no cederá ante ninguna intimidación”, declaró la abogada de Cosma a Le Parisien. Esta próxima batalla legal no ha sido la única ni la acusación más grave a la que se ha enfrentado Desailly. El excapitán de la selección francesa fue denunciado por haber sido violento con Cosma en 2013, lo que llevó a la mujer a presentar un informe policial en su contra.

Sabedora de que Desailly, por el momento, no ejercerá de padre presente para su hija de 10 años, Cosma le exige 5.000 euros al mes en concepto de pensión alimenticia. Además, la madre de la niña declaró a Le Parisien que “Victoria no entiende por qué ya no le llama. Ella sufre por esto, y estoy triste por ella”, confesó la mujer.

Otra hija no reconocida

Las relaciones sentimentales del ahora embajador de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) han engendrado demasiados descendientes de los Desailly hubiera deseado. En 2016, la Corte de Apelación de Aix-en-Provence declaró a Marcel Desailly padre de Aïda, de 25 años, después de que el exjugador del Chelsea FC, Olympique de Marsella o AC Milan se negase a someterse a una prueba de paternidad.