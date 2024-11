Los cantantes Ayax y Prok se pronuncian por primera vez tras ser acusados de graves agresiones sexuales

Los cantantes granadinos Ayax y Prok, acusados en las redes sociales de varios abusos sexuales (@ayaxyprok247/Instagram)

Tras las denuncias públicas contra el exdiputado Íñigo Errejón a raíz de las publicaciones anónimas de la periodista Cristina Fallarás en sus redes sociales, han comenzado a surgir numerosos testimonios de mujeres que acusan a diversas personalidades famosas de actos similares. Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, en como el movimiento #MeToo, las redes sociales se han convertido en un potente altavoz para que estas declaraciones salgan a la luz. Es lo que ha ocurrido recientemente en Instagram después de la creación de la cuenta @denunciasgranada, que se promociona como un “Grupo creado a raíz de un post de Cristina Fallarás exponiendo a unos músicos granadinos”.

En cuestión de una semana, la plataforma ha difundido decenas de testimonios de mujeres que, presuntamente, sufrieron abusos sexuales por parte de dos cantantes muy conocidos de la localidad, que denominan A. y P. porque la propia cuenta se ha encargado de eliminar los nombres para evitar represalias legales. Los supuestos hechos, que habrían sucedido en festivales, discotecas y bolos en localidades de España y Latinoamérica, se remontan incluso a cinco o seis años atrás, aunque también se han publicado testimonios anónimos más recientes. De momento, se desconoce si alguna de las presuntas víctimas ha presentado una denuncia oficial.

“Queremos desmentir todo lo que se ha dicho”

Pese a que en ningún momento se han hecho públicos los nombres de los dos cantantes referidos en @denunciasgranada, las redes sociales rápidamente señalaron a Ayax y Prok, dos hermanos raperos muy conocidos en España y sobre los que llevan circulando esta serie de acusaciones desde hace siete años, como han indicado algunos usuarios en X. Las sospechas de que las denuncias públicas se refieren a estos cantantes se han corroborado tras el comunicado emitido por ellos para desmentir las acusaciones: “Hace unos días se abrió una cuenta en la que nos difama sin ningún tipo de límite. Se han dicho disparates muy grandes y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho, sin duda”.

Pese a que no mencionan la posibilidad de presentar una denuncia, han indicado que intentarán descubrir quiénes se encuentran tras las acusaciones y que esperan “sentar un precedente para que no se pueda difamar a una persona desde el más absoluto anonimato, sin pruebas y sin denuncia alguna”. Además de agradecer el apoyo de sus seguidores y asegurar que esta situación está afectado a sus familiares y amigos, han expresado su preocupación por que “mientras este ‘testimonio’ se aclara, a esa persona la estás matando y, una vez se demuestra que es falso, el daño ya está hecho”. Alegando que son personas muy “comprometidas con todas las causas sociales”, han indicado que “esto ha sido un ataque, no solo a nosotros, sino también a nuestro trabajo, a nuestros proyectos, a nuestras ilusiones”.

La agencia de management y booking con la que los cantantes trabajan ha eliminado cualquier rastro de Ayax y Prok de sus plataformas, aunque de momento no se ha emitido ningún comunicado oficial que explique si la causa de esta desaparición de las webs se debe a las acusaciones vertidas contra los dos gemelos de Granada.

