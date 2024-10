Karlos Arguiñano se pronuncia sobre los platos precocinados, cada vez en más hogares: “No os va a ayudar en nada”

Karlos Arguiñano, en el plató de su programa. (Atresmedia)

Karlos Arguiñano es uno de los personajes más célebres del imaginario colectivo español. Es, con toda seguridad, el chef más famoso del país junto a Alberto Chicote y el elenco de Master Chef. El pasado 20 de septiembre se cumplieron 14 años de Arguiñano como presentador de Cocina Abierta, su programa de cocina emitido en Antena 3, aunque su trayectoria en televisión es de más de 30 años, con programas como Karlos Arguiñano en tu cocina, o La cocina de Arguiñano, además de varios otros con nombres similares y empezando en 1989 con Hamalau Euskal Sukaldari (Catorce cocineros vascos).

En la última entrega del programa emitido por Antena 3, el chef ha comunicado su preocupación por un problema que, según él, está cada vez más presente en los hogares españoles: la gente cocina poco. El cocinero comenzó contando cómo sus amigos le agradecen su cocina porque “cada vez se cocina menos”, sobre lo que Arguiñano tuvo mucho que decir: “No vamos a perder la personalidad. Lo de cocinar va a ir a misa. Los que cocinen siempre van a ser más sanos y más felices”.

Expresó también como, realmente, no tiene nada en contra de pedir comida a domicilio o comprar alimentos precocinados, siempre y cuando sea debido a circunstancias puntuales como el “tener cosas concretas que hacer” algún día, pero que, a la larga, “no os va a ayudar en nada”. Añadió, además, que al contrario de lo que puede parecer, “se cocina en un voleo. Teniendo los ingredientes esto es coser y cantar”.

“Es cuestión de tener los ingredientes, pero ¿quién no tiene una cebolla, un calabacín, un puñado de arroz, un caldo? No sé. Luego has ido al mercado y has comprado queso, unas espinacas frescas y al final... teniendo los ingredientes os vais a dar cuenta de que esto es nada”, añadió el cocinero. Con la llegada de la navidad, no hay mejor momento para, si no se hace ya, empezar a cocinar en casa con una serie de platos sencillos y recomendados por el mismo Arguiñano.

Arguiñano y las comidas pre cocinadas pic.twitter.com/BnRwnyGDmU — TVMASPI (@sebas_maspons) October 28, 2024

Razón no le falta: sólo el 50% de los españoles cocina a diario

Lo cierto es que no le falta razón, ya que, entre otras cosas, uno no tiene control sobre los ingredientes, conservantes y aditivos que lleva la comida precocinada. De hecho, los platos precocinados congelados o listos para consumir suelen ser alimentos ultraprocesados, que tienen efectos nocivos para la salud. Los beneficios de preparar en casa la comida que se va a consumir no se quedan ahí, además, ya que, según expertos, el propio acto de cocinar “puede ayudarnos a mejorar la comunicación, a fomentar la relajación y a desarrollar la autoestima”.

Según un informe de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados publicado en 2021 y elaborado con el fin de conocer los hábitos alimenticios de los españoles, tan sólo el 50% de los encuestados cocina a diario, lo cual supone un descenso significativo en comparación al 93% de 2020. Este informe también detalla cómo, a pesar de que el 68% de los encuestados come en casa, un 9,3% de estos opta por platos precocinados en lugar de cocinar y un 2,3% se decide por los servicios de delivery.

A pesar de la preocupación de Arguiñano, el informe Preparados para Volver también ha demostrado que la cocina sigue siendo una actividad que muchos españoles disfrutan: el 46,8% de los españoles emplea entre 30 minutos y una hora diaria para cocinar, mientras que un 43,7% le dedica más de una hora y sólo un 8,3% emplea menos de media hora para la elaboración de sus menús.