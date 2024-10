Un español explica las razones por las que ha decidido quedarse a vivir en Perú: “Aquí uno no se aburre”

Dani Bonilla explica las razones por las que vive en Lima. (@danibonitok/TikTok)

Cuando pasas mucho tiempo viviendo en un mismo lugar, es normal que al final encuentres aspectos negativos de este y que incluso te plantees marcharte. Sin embargo, para los recién llegados la perspectiva puede ser muy diferente, y que ya sea por su mayor ilusión o por su inexperiencia valoren ese mismo lugar más positivamente que la mayoría. También ocurre el caso contrario, cuando ciertas ubicaciones recordadas como pésimas por quienes las habitaron, desconocen que hoy en día resultan un destino más que agradable.

A colación de esto, Dani Bonilla, un joven español que se define como una persona a la que le gusta “contar historias”, ha decidido contar en un vídeo en TikTok las razones por las que ha decidido quedarse a vivir en Lima, la capital de Perú. Cabe recordar que esta urbe, la quinta más poblada de América Latina, era conocida como “la horrible” no hace mucho. Algo que a él no parece haberle pesado.

No le falta de nada

“Perú es uno de los países con más diversidad de todo el planeta”, empieza diciendo. “Tiene costa, Sierra, selva y a mí me encanta viajar y explorar, pues tener tantas opciones es increíble”. Una riqueza natural a la que habría que añadir también un excelente clima, especialmente en Lima. “Cuando en Europa es invierno, en Lima es verano y la temperatura aquí no está nada mal”. No como en Madrid, asegura, donde ha llegado a estar a cero grados centígrados.

El siguiente motivo es “la gente y las oportunidades” que le han ofrecido. “Sé que mucha gente de Perú se puede quejar de la gente de Lima, pero sinceramente, en mi experiencia he conocido a gente muy positiva, mucho más que negativa”, asegura. Tan es así, que por faltar no le han faltado ni las oportunidades laborales, lo que le ha permitido permanecer.

Una bonanza profesional que potencia unos ya de por sí favorables vientos en lo económico. “Aunque Lima sigue siendo una ciudad cara respecto a Latinoamérica, en comparación a Europa, no está nada mal, así que me permite hacer más cosas”, dice mientras muestra un con los precios de monedas extranjeras.

Desconectar y disfrutar

“Lo siguiente que más me gusta de Lima es el mar”, destaca. ”Yo siempre he vivido en España, cerca del mar y para mí es algo que me encanta y me desconecta”, confiesa. “Me encanta que Lima esté literalmente al lado del mar y todo esté alrededor de ahí. Me encanta salir a pasear, ver los atardeceres”. De este modo, opina que la capital es “preciosa” en ese sentido.

“La última razón es la diversidad y el entretenimiento, que literalmente uno no se aburre”. Dani enumera las fiestas, las experiencias y todo lo que se puede hacer en ese lugar. “Es muy sencillo no estar aburrido”, sentencia. Un divertimento en el que, cómo no, hay que incluir la gastronomía. “La comida es un puntazo y además sabe bastante mejor que en Europa”. Así pone la guinda en un vídeo que concluye recomendando visitar la ciudad o, para quienes ya son de allí, esperando que su opinión sirva para “apreciarla un poquito más”.

@danibonitok Razones por las que vivo en Lima Peru, siendo Español ♬ original sound - Dani Bonilla