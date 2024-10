Qué pasa si te fracturas una vértebra: pronóstico y recuperación

Un hombre con dolor lumbar (ShutterStock).

La fractura de vértebras es una lesión que puede comprometer tanto la estabilidad de la columna, como su función nerviosa. Generalmente, estas fracturas son provocadas por traumatismos graves, como accidentes de tráfico o caídas, aunque también se relacionan con enfermedades degenerativas, como la osteoporosis.

Sea cual sea el origen, estas fracturas suelen provocar dolencias importantes, cuya intensidad varía en función de la gravedad de la lesión. No obstante, a nivel general se caracterizan por un dolor intenso en la zona afectada, por las dificultades para la movilidad y por una sensación de debilidad o entumecimiento en las extremidades debido a la afectación nerviosa. En algunos casos, pueden presentarse problemas para caminar o mantener el equilibrio.

Si la fractura compromete la médula espinal, pueden surgir complicaciones neurológicas, como la pérdida de control sobre los esfínteres o incluso la parálisis parcial o total. Detectar estos síntomas de manera temprana es crucial para evitar daños permanentes.

Cuál es el tiempo de recuperación para una rotura de vértebra

Cuando se sufre una lesión de este tipo, el día a día de la persona se paraliza o al menos disminuye de ritmo. Por ello, las preguntas relacionas con el tiempo de recuperación de las fracturas de vértebras son frecuentes entre los pacientes. Ahora bien, determinar un tiempo de recuperación exacto tras una fractura vertebral es complicado, ya que depende de la respuesta que tenga cada persona al tratamiento. De igual forma, el proceso será distinto entre quienes han pasado por una cirugía y entre quienes no lo han necesitado.

En pacientes mayores que no requieren intervención quirúrgica, el periodo de sanación suele oscilar entre 8 y 10 semanas, siempre que se sigan las indicaciones médicas, incluyendo reposo, uso de corsé si es necesario y cumplimiento estricto del tratamiento farmacológico. En pacientes jóvenes, la recuperación puede ser más rápida, con tiempos de entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la complejidad de la fractura. En los casos que requieren cirugía, el tiempo de recuperación se extiende debido a los cuidados postoperatorios necesarios para evitar riesgos mayores.

Qué ejercicios hacer después de una fractura vertebral

Tras una fractura vertebral, es esencial seguir un programa de rehabilitación para evitar complicaciones y asegurar una recuperación adecuada. En este sentido, el ejercicio físico es fundamental para los pacientes, ya que ayuda a mejorar la movilidad, fortalecer los músculos de la espalda y estabilizar la columna vertebral.

Entre los ejercicios recomendados se encuentran los estiramientos suaves, que ayudan a mantener la flexibilidad de la columna y reducir la rigidez. Movimientos como inclinarse hacia adelante o estirar los músculos isquiotibiales suelen ser parte del tratamiento inicial. El fortalecimiento del core es otro pilar de la recuperación. Ejercicios como los puentes o los levantamientos de piernas, que trabajan los músculos del abdomen y la zona lumbar, sirven para estabilizar la columna y reducir el riesgo de futuras lesiones. También se recomienda trabajar la movilidad de la columna con ejercicios controlados, como la inclinación pélvica o rotaciones suaves.

Por último, caminar es una actividad clave para recuperar la movilidad tras una fractura vertebral, ya que no ejerce demasiada presión sobre la columna. De igual forma, la natación y los ejercicios en el agua también son altamente recomendados, puesto que minimizan el impacto en la columna y permiten movimientos más fluidos y menos dolorosos. No obstante, en todos los casos se deberán seguir las indicaciones de un especialista.

