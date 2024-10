Quién es Patricia Yurena, la miss española que rechazó trabajar con Trump y ahora se dedica al mundo del arte

Patricia Yurena en una imagen compartida en Instagram (@patriciayurena)

Patricia Yurena, oriunda de Tenerife, ha transformado su vocación en esta última década, pasando de ser una destacada figura en el mundo de los certámenes de belleza a convertirse en una artista vanguardista. Nacida en 1990, su trayectoria pública comenzó en 2008 cuando se coronó como Miss España, aún siendo menor de edad. Esta victoria la condujo, cinco años más tarde, a ser parte del concurso Miss Universo 2013, donde alcanzó el prestigioso título de primera dama de honor, quedando en segundo lugar, detrás de la venezolana María Gabriela Isler.

Este alto reconocimiento le abrió muchas puertas a nivel internacional, posicionándola como una de las reinas de belleza más destacadas de España. Gracias a ello, estuvo a punto de trabajar para Donald Trump; sin embargo, finalmente decidió decir que no a su oferta. “No me arrepiento de rechazar la oferta de trabajo de Trump, no me gustan sus pensamientos machistas”, comentó en Espejo Público unos meses después. Pero, todo comenzó en 2015, cuando como una de las bases de su campaña presidencial, el empresario decidió apostar por los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo.

Para ello, el expresidente comenzó a fortalecer su campaña mediante su empresa de medios de comunicación y redes sociales Trump Media & Technology Group, y le ofreció un jugoso contrato millonario con gastos pagados a la modelo tinerfeña. Yurena debía de ejercer como modelo para su agencia Trump Models en Nueva York, donde estaba todo listo para que se instalara; y, de hecho, llegó a estudiar inglés y a preparar su cuerpo para todas las exigencias del mundo de la moda estadounidense. Sin embargo, los ideales del magnate, quien fue condenado a principios del mes de septiembre por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll, fueron su principal aliciente para abandonar su idea de trabajar con él.

‘Azul, el mar y la mujer en perspectiva’

Tras esto, la modelo ha decidido dar un giro de 180 grados a su carrera profesional y ha encontrado un camino en el arte visual. Tras graduarse en la Escuela de Arte de Madrid y expresar su deseo de dedicarse al cine y la pintura, ha desarrollado su pasión artística con éxito. Además, en 2014, confirmó su relación con Vanesa Klein, consolidándose así como un icono en la comunidad LGTBI española.

Simultáneamente, su carrera ha incluido también algunos roles menores en el ámbito cinematográfico, como su participación en el cortometraje Tal como eres. No obstante, su mejor etapa comenzó en 2021, cuando se convirtió en madre. Mientras, sigue triunfando como artista no solo en España, sino que también se ha abierto al mercado artístico de Suiza.

El próximo 26 de octubre, Patricia Yurena inaugurará su primera exposición titulada Azul, el mar y la mujer en perspectiva en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, ubicado en el Castillo de San José en Arrecife, Lanzarote. Y a lo largo de esta semana, la ha promocionado en el programa de Antena 3, Pasapalabra. Donde, acompañada de otras caras conocidas de la televisión como Mario Vaquerizo, Adriana Torrebejano y Luis Larrodera, ha dado un paso atrás en el mundo del modelaje y ha consolidado su presencia en el mundo del arte.