¿Se puede estar un año sin gastar nada? El reto de una británica para aprender a ahorrar

Mia Westrap (@miawestrap) en TikTok (TikTok)

Mia Westrap, una joven británica de 26 años y estudiante de doctorado, se propuso a finales de 2023 un ambicioso reto: pasar un año sin hacer compras innecesarias. Tras años luchando contra las deudas y gestionando mal su dinero, decidió que 2024 sería el año en el que recuperaría el control de sus finanzas. Para ello, se propuso hacer a través de su cuenta de TikTok (@miawestrap), video donde semanalmente comparte el dinero que gasta y que se ahorra como parte de su plan.

“Llevo toda mi vida adulta entrando y saliendo de deudas”, comentó Mia en una entrevista con el medio Business Insider publicada el pasado 7 de octubre. “Crecí en un entorno de clase trabajadora y, cuando fui a la universidad, no tenía ni idea de cómo administrar mi dinero”, añadió. Durante sus años de estudio, acumuló hasta 3.000 euros en su cuenta y, aunque tras licenciarse consiguió empleos mejor pagados, no logró salir de sus deudas.

En un intento por finalmente ahorrar, Mia decidió seguir el reto del “año sin compras”, donde evitaría cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario. En diciembre de 2023, publicó un video en TikTok explicando su decisión. El vídeo se hizo viral ymy Con el apoyo de sus seguidores, Mia se comprometió a cumplir el desafío.

Para ella, las únicas excepciones son las entradas de cine, un placer que no está dispuesta a abandonar. “Voy al cine una o dos veces al mes, y es una experiencia que me hace feliz”, explicó en la entrevista. El resto de gastos innecesarios, como ropa, libros o comer fuera de casa, quedaron fuera de lo que podía comprar.

En el vídeo publicado en diciembre, la joven explicó que también revisó sus suscripciones y eliminó aquellas que no utilizaba, como Paramount Plus, y canceló Audible al darse cuenta de que tenía suficientes audiolibros para todo el año. Incluso dejó de gastar dinero en su hábito diario de Pepsi Max, algo que, asegura, le ahorraría más de mil dólares al año.

Cuándo dinero se ha gastado Mia en la última semana

En uno de sus vídeos más recientes, publicado el 6 de octubre, Mia compartió cómo ha gestionado sus gastos semanales. Aunque el monto total ascendió a 551 euros, lo considera un éxito dentro de su “año sin compras”. “He gastado mucho dinero esta semana, pero sorprendentemente, ha sido un año bastante exitoso”, reconoce. Los mayores gastos incluyeron el pago de su impuesto municipal (172 euros), suscripciones como Netflix y Spotify (19 euros), y un depósito para unas vacaciones familiares en febrero (226 euros), así como una compra de alimentación valorada en 95,70 euros que le dará para las próximas dos semanas.

“Sigo considerando que esta ha sido una semana exitosa porque, en realidad, no he roto ni una sola regla del año de no comprar ni he gastado dinero innecesario”, aclara Mia, señalando que su familia decidió juntar dinero para llevar a su abuela de crucero en lugar de comprarse obsequios.

A pesar de los gastos, Mia asegura que no ha roto ninguna de las reglas que se impuso al inicio del año. “He renunciado a muchas cosas este año, y no voy a cancelar mis suscripciones a Spotify o Patreon por ahorrar unas pocas libras cada mes, ya he renunciado a más que suficiente”, comenta, dejando claro que no se trata solo de ahorrar, sino de encontrar un equilibrio entre necesidades y pequeños placeres.

A medida que avanza en su reto, Mia ha aprendido a ser más consciente de sus finanzas y a disfrutar de las cosas simples. Su historia, compartida con miles de seguidores en redes sociales, es un recordatorio de que con disciplina y pequeños cambios, es posible transformar la relación con el dinero.