Una chica acude a su primer día de trabajo, acaba llorando y le pide una cita a su psicóloga: “Qué rabia”

Captura de pantalla del vídeo de Martu López. (TikTok)

El primer día en un nuevo empleo suele ser una jornada cargada de incertidumbre, miedos y nervios. Trabajar de algo de lo que has estudiado suele ser un sueño, que puede acabar transformándose en una pesadilla cuando no cumple con tus expectativas. Es el caso de Martu López, una joven argentina que ha querido compartir con sus seguidores de TikTok, sus sensaciones después del primer día en su nuevo puesto. Una jornada que concluyó en lágrimas y solicitando una sesión de urgencia con su psicóloga.

“Ayer fue mi primer día de trabajo y salí llorando”, confiesa al inicio de su relato. Una experiencia que dista mucho de lo que había imaginado cuando decidió aceptar el empleo. “Llorando es poco, tuve que pedirle a mi psicóloga una sesión”, añade, describiendo la angustia que vivió tras esa jornada inicial.

“Cuando me dijeron el sueldo casi me muero”

La frustración de López comenzó incluso antes de sentarse en la oficina. Según cuenta, cuando le hicieron la entrevista le dijeron que iba a realizar unas tareas, que distan totalmente con las que tiene que llevar a cabo ahora. En lugar de las funciones prometidas, asegura que lo que está haciendo es una “especie de ‘call center’”. Una situación con la que no esperaba lidiar y, sin duda, la hizo sentir desilusionada.

A esto se le sumó la retribución mensual, otro golpe más a sus expectativas. “Cuando me dijeron el sueldo casi me muero”, recuerda. “Te agarra la sensación de decir: ¿tan poco valgo que me ofreces este sueldo?” A pesar de que aceptara el puesto con la promesa de que habría espacio para renegociar las condiciones salariales, nadie se ha acercado a ella para comentar nada relacionado con esto. Este silencio no ha hecho más que aumentar su sensación de vacío. +

En medio de esta desesperación, decidió que lo mejor era salir de la oficina y acercarse a un bar para tomar algo y realizar esa sesión de terapia que tanto necesitaba. A la hora de hacerse cargo de la cuenta se llevó otra sorpresa. “Fui a pagar con toda la máscara de pestañas corrida, me dio una vergüenza y la mina me dice (yo me pedí un juguito de naranja) 5000 pesos. Me salió más el juguito de naranja que la sesión de la terapia”, comenta. Este detalle, aunque pueda parecer insignificante, muestra cómo la acumulación de pequeños disgustos en un día ‘malo’ puede sobrecargar a una persona emocionalmente.

“Qué angustia sentir que nada te gusta”

Mientras realiza el vídeo, cuenta que ha tenido que salir pronto de la oficina para acudir a un examen que, para empeorar las cosas, tampoco disfruta. “Estoy estudiando una carrera que ni siquiera me gusta, como tampoco me gusta este trabajo”, admite. “Qué angustia sentir que nada te gusta, no encontrar pasión”, expresa.

La joven describe a la perfección la idea que nos han inculcado de que es necesario sacrificarse para lograr un objetivo. Una creencia que, desde luego, ella cuestiona. “Es sentir que tienes que esforzarte, sacrificarte y vivir cosas que realmente no te gustan ni te hacen feliz para conseguir algo que no sabes qué”, reflexiona. Lo más preocupante para ella es la falta de un objetivo claro. “No tienes la certeza de lo que vas a conseguir”, señala.

Al enfrentarse a este panorama desalentador, la joven se pregunta si el sacrificio es realmente necesario para alcanzar sus metas. “Tal vez, si no te gusta lo que haces, para conseguir ese objetivo, te tienes que ir”, sugiere, poniendo en duda el enfoque tradicional de aceptar el sufrimiento como parte inevitable del éxito. Al final de su relato, la sensación de desorientación persiste, pero con un atisbo de autocrítica: “Hay muchas formas de conseguir ese objetivo sin tener que pasar el llamado sacrificio del que siempre nos hicieron creer que tenemos que pasar”.

@martulopezd Que garron laburar de alfo que no te gusta ♬ sonido original - Martu López