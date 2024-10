Los Javis cuentan en ‘El Hormiguero’ el momento más embarazoso en ‘Mask Singer’: “Se quitó la máscara y nadie sabíamos quién era”

Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Tras una noche de gala con la visita de cuatro de las mejores modelos españolas, con las que consiguieron ser el programa más visto del martes, El Hormiguero ha tenido este miércoles una noche de cine. Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han estado junto a Pablo Motos promocionando el estreno de la nueva temporada de Mask Singer, que comienza su cuarta edición en España. Los Javis serán dos de los investigadores, junto a Alaska y Ana Milán, que tendrán que averiguar qué famosos se esconden tras la máscara. “Hoy se revelan dos máscaras, y solo os puedo decir que son muy fuertes, creo que esta es la mejor edición del programa”, ha adelantado Calvo.

Hablando del programa Mask Singer, Los Javis han recordado uno de los momentos más incómodos que han vivido en lo que llevan de programa. Ocurrió cuando, al descubrirse la primera persona en la primera temporada, ningún investigador sabía quién era: “Fue Georgina, y en aquellos momentos no era tan famosa como ahora. Recuerdo que se quitó la máscara y nadie sabíamos quién era, pero afortunadamente no ha vuelto a pasar”, ha explicado Ambrossi.

Después del programa, llega el estreno de la cuarta temporada de @MaskSingerA3 ¡Los Javis nos adelantan las novedades! #LosJavisEH pic.twitter.com/EaZE8GNf6L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 16, 2024

Más allá del programa de Antena 3, Los Javis cuentan con una gran trayectoria como actores, productores y directores, y son autores de algunos de los proyectos más importantes de los últimos años, como Paquita Salas, La Llamada, Veneno o La Mesías. No es de extrañar que, siendo tan conocidos, acudieran al 30 cumpleaños de Rosalía en París. “Solo nos dio tiempo a darla un beso e irnos, no nos dio tiempo a ver mucha performance en el cumpleaños, pero pudimos ver a las Kardashian”. Además, aunque no han confesado qué era, han admitido haberle hecho un regalo muy especial y personal a la cantante española.

“Cuando lo hacemos fiestas, es a lo grande”

Otra de las leyendas que circula sobre ellos en redes, son sus legendarias fiestas. Sin embargo, tanto Calvo como Ambrossi han bajado un poco esa expectativa del pedestal. “En la casa nueva solo hemos hecho una fiesta, pero nos hacemos mayores y la resaca que antes duraba un día, ahora te dura hasta el miércoles” ha explicado Calvo, aunque reconoce que eso no es lo peor de una fiesta, sino que es limpiar todo después: “Hay que armarse de valor, no hacemos tantas fiestas porque a ver cómo remontas para limpiar, pero hay que hacerlo rápido y sin pensar”.

Ambrossi, por su parte, ha recalcado que esa primera fiesta fue por su cumpleaños, en la que “actuó Mónica Naranjo en el Jardín”. “Nos gusta celebrar y nos gusta juntarnos todos, así que cuando lo hacemos, es a lo grande”, ha comentado. Para desmentir un poco el mito de que sus fiestas son un desmadre, han contado que hasta sus madres acuden: “Nuestras madres son un ejemplo de superación”, ha dicho Ambrossi.

Además, Los Javis han adelantado que están ahora mismo trabajando en su nuevo proyecto, una película que están escribiendo. “Nos repartimos el trabajo así, yo estoy en lo pequeño, en el detalle, en lo específico y Javier en lo general, en lo emocional, en lo holístico, sus intuiciones siempre suelen ser correctas”, ha explicado Calvo, mientras que Ambrossi ha dicho que “va con nuestra forma de ser y con cómo funcionan nuestras cabezas”.