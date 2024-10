Malú confiesa en ‘El Hormiguero’ que se le da mal ligar: “Cuando me gusta alguien la lío siempre”

Malú en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero ha abierto la semana con una de sus invitadas más icónicas. Malú ha acudido al programa para presentar su nueva canción, Contigo, interpretada junto al artista estadounidense Prince Royce. La cantante está a punto de terminar una de las giras más especiales de su carrera, con la que celebra sus 25 años sobre los escenarios. A todo sí – 25 años de aprendiz culminará en el WiZink Center de Madrid el próximo 18 de diciembre con prácticamente todas las entradas vendidas. “Es precioso que después de 25 años puedas cerrar un WiZink y quiero hacer algo muy especial”, ha adelantado Malú.

La nueva canción, con la que la artista se ha aventurado con el género de la bachata, es un tema con el que pretendía representar a ambos, tanto a Prince Royce como a ella misma. “Compusimos la canción aquí buscando un tema que nos encajara a los dos, se la mandamos a Miami y le encantó”, ha contado Malú, aclarando que “él grabó allí su parte y luego vino a España y, en mi casa, que tengo un estudio de grabación, la acabamos de cuadrar entre los dos”. Los dos cantantes aprovecharon la ocasión para conocerse mejor, momento en el que se les ocurrió promocionar la canción haciendo un vídeo de TikTok simulando que se encontraban en el Mercadona con una piña cada uno en el carro. El vídeo cuenta con más de 640.000 reproducciones.

En relación con la parodia a la tendencia viral de acudir al Mercadona con una piña en el carro para encontrar pareja, Pablo Motos le ha preguntado a la artista si sabe ligar, y ella ha confesado ser “malísima”. “Cuando me gusta alguien se me nota y la lío siempre, lo hago fatal. Cuando no tengo ningún interés es cuando consigo más cosas”.

Además, Malú ha confesado que, con el videoclip de la canción, prefirió hacer algo más especial. “No queríamos hacer el típico videoclip de los dos guapos bailando y queriéndose mucho, queríamos apoyar una causa social y darles visibilidad a los mayores, nos pareció perfecto”, ha explicado la artista. “No teníamos ningún guion, nos plantamos en la residencia a grabar lo que saliera, y me lo pasé genial. Me encantó jugar al dominó, que yo jugaba siempre con mi abuelo y no había vuelto a tocar una ficha desde que falleció”, ha recordado Malú entre risas.

La gira ‘A todo sí - 25 años de aprendiz’ terminará en Madrid en diciembre

Este año, Malú está celebrando sus 25 años como artista con su gira A todo sí - 25 años de Aprendiz. Su último concierto de este año será el próximo 18 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, para el que no quedan apenas entradas. Para este show, la artista ha dicho que tiene muchos planes, y ha adelantado que “van a venir muchos compañeros”.

Pero no solo los artistas invitados serán el plato fuerte, porque Malú invierte todo lo que puede en que el concierto sea un espectáculo de grandes proporciones. “No gano mucho dinero porque soy más de gastar todo lo que pueda para dar lo mejor, y los managers no suelen estar de acuerdo conmigo, pero yo soy una artista de show”, ha aclarado Malú. Después de los conciertos, con la adrenalina en su punto más alto, Malú ha mencionado que suele invitar a todo su equipo a comer: “Cuando acaba un concierto tengo más energía que en toda mi vida, no puedo dormir, tengo la adrenalina a tope y suelo ponerme a cocinar para todos, y lo que sobra se lo doy en tuppers”.

El 18 de diciembre @_MaluOficial_ termina su gira “A todo sí - 25 años de aprendiz” en el @WiZinkCenter #MalúEH pic.twitter.com/IEpmfabCAN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2024

Como anécdota, Malú ha contado cómo fue su experiencia tirándose en paracaídas cuando estuvo en Miami. “Nadie quiso hacerlo conmigo y me tiré sola con un monitor. Me encantó la experiencia y lo disfruté mucho hasta que abrimos el paracaídas, no tenía bien puesto el arnés y el tirón me hizo muchísimo daño”. Aunque, desde que tiene a su hija Lucía, estas experiencias se las limita más que antes: “Desde que soy madre es verdad que me cuesta mucho más hacer cosas peligrosas, me sale natural el no arriesgarme tanto”, ha concluido.