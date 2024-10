Cuál es el estado de salud de María José Campanario, ingresada en el hospital desde hace varios días

Maria Jose Campanario (EUROPA PRESS)

María José Campanario continúa hospitalizada en Jerez de la Frontera debido a complicaciones tras una reciente intervención quirúrgica. Según confirmó la revista Semana, la esposa de Jesulín de Ubrique permanece bajo observación médica en el Hospital San Juan Grande, tras haber sido intervenida en dos ocasiones en las últimas semanas. Aunque los detalles de su estado de salud no han sido revelados públicamente, el periodista Raúl González, en el programa Espejo Público, comentó que la situación es más delicada de lo que inicialmente parecía. “A raíz de una operación por una infección le han tenido que volver a ingresar”, explicó.

De acuerdo con la información publicada por la revista del corazón, la odontóloga había pasado por quirófano para someterse a una intervención de la que no se conocen los detalles. Eso sí, la publicación adelantó que esta operación nada tiene que ver con la fibromialgia, enfermedad crónica que padece y que se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos.

Pese a la discreción que caracteriza a Campanario, en los últimos días ha dado señales de su recuperación a través de sus redes sociales, lo que ha tranquilizado a sus seguidores. Aunque no ha detallado el motivo exacto de su hospitalización ni de sus cirugías, su actividad en la red social Threads, donde participa en juegos de palabras, ha sido una señal positiva de que su estado de ánimo es bueno y cada vez se encuentra mejor.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo será dada de alta. Dada su naturaleza reservada, no sorprendería que su salida del hospital ocurriera sin hacer ruido, sin imágenes públicas y en la mayor intimidad posible. Pero este silencio por parte de su círculo cercano no ha hecho más que crear una preocupación en los medios de comunicación, aunque tras esta reciente aparición en redes, se deduce que está mejorando y tiene fuerzas para continuar recuperándose.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo (Europa Press)

Un gran susto hace solo un mes

Durante todo este proceso, María José ha contado con el apoyo incondicional de su esposo, Jesulín de Ubrique. La pareja, que lleva más de 22 años de matrimonio, sigue mostrando una unión sólida y estable. A pesar de los momentos difíciles que han atravesado, como las múltiples polémicas que han enfrentado a lo largo de los años, su relación ha superado todas las pruebas. En junio pasado, Campanario compartió un mensaje muy emotivo y romántico por su aniversario de boda: “A estas horas, hace 22 años, estaba terminando de vestirme para casarme contigo. Gracias por todo, mi vida. Te quiero, hoy y cada día”. Juntos son padres de tres hijos y aunque no siempre han tenido buenos momentos, ahora disfrutan de una etapa de equilibrio y salud en su matrimonio.

No obstante, las últimas semanas no han sido las mejores para ambos, ya que Jesulín era ingresado por un microinfarto a principios de septiembre. Y aunque siempre intentan mantenerse alejados de los medios, María José fue su mayor apoyo e hizo de portavoz para comunicar lo que había ocurrido. Según indicó a La Razón: “Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación. Ha sido un susto, pero no es nada grave. Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien”.

Además, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido: “Aún con el susto en el cuerpo, quiero daros las gracias por todos los mensajes y llamadas recibidas, incluso las que no he podido atender, preocupándoos por Jesús... Mi mayor agradecimiento a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás que le atendieron el pasado sábado en el Carlos Haya. Gracias también a todos los medios de comunicación por cómo habéis tratado la noticia. De corazón, gracias. Ahora necesitamos descansar. Esperamos que lo entendáis”.

JESÚS JANEIRO Y MARÍA JOSÉ CAMPANARIO EN 2021 (EUROPA PRESS)