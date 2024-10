Los abogados de Daniel Sancho confirman la fecha en la que presentarán el primer recurso a su sentencia

Daniel Sancho y Edwin Arrieta en un montaje con imágenes de archivo

Tras más de un año de espera y después de un largo juicio, el pasado 29 de agosto se dictó el fallo de la sentencia de Daniel Sancho, quien ha sido condenado por la justicia tailandesa a cadena perpetua tras ser acusado de haber cometido un asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo y la documentación de Edwin Arrieta.

Una vez leído el dictamen, los abogados del acusado aseguraron que recurrirían la sentencia. Entonces disponían de un plazo de 30 días para presentar el primero de los recursos, el de apelación. Sin perder más tiempo, el equipo legal del chef se puso a trabajar en el documento que presentarían y, de hecho, ya se conoce la fecha exacta en la que harán el envío a Tailandia.

El periodista Edu Calle ha asegurado en el programa Juntos, emitido en la cadena de televisión autonómica madrileña Telemadrid, que los letrados de la defensa han confirmado el día que terminarán el recurso, en el que exponen nuevos argumentos para minimizar la pena del youtber culinario.

Otra posibilidad

Aunque tanto la acusación como la defensa tuvieron en sus manos la sentencia el pasado jueves, 12 de septiembre, cabe la posibilidad de que se contemplen los días hábiles en ese plazo de 30 días impuesto para la presentación de alegaciones o que se haya dado un margen, lo que le permitiría cumplir con el periodo exigido. Los abogados de Daniel Sancho tienen como objetivo una modificación de lo estipulado en el dictamen de la primera instancia y, por ello, presentarán una apelación ante el Tribunal Superior tailandés, que se sitúa por encima de la Corte de Koh Samui en la jerarquía judicial tailandesa.

“Su equipo jurídico nos ha confirmado que se ha prorrogado y se presenta el día 19 de octubre”, según ha confirmado el comunicador Edu Calle en el ya citado espacio. De acuerdo con la información del periodista, los abogados de Daniel Sancho han tenido tiempo para recabar nuevas pruebas y/o argumentos con los que convencer al nuevo tribunal, que serían los que ya revisaron la sentencia cuando el juez la tuvo lista, un procedimiento habitual en el país asiático, sobre todo cuando se trata de condenas con una pena tan alta, como es este caso.

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

Lo cierto es que el recurso de apelación no es la única puerta abierta con la que cuentan los abogados de Daniel Sancho. En caso de que el recurso no falle a su favor, la defensa presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Tailandia. “Advierto al equipo jurídico que cuando quieran sacamos todas las pruebas y a lo mejor les desmontamos el recurso desde este plató, porque las tenemos”, ha afirmado el periodista Juan Luis Galiacho cuando Edu Calle confirmó la fecha exacta en la que presentarían las alegaciones. “Los informes forenses, el tema de la camiseta y los apuñalamientos, porque a raíz de todo esto se está analizando todo con detalle. Porque igual que lo está haciendo el equipo de Rodolfo, también la otra parte y muchos ‘tiktokers’... A lo mejor se llevan alguna sorpresa”, ha añadido Galiacho en el espacio de televisión.