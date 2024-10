La justicia perdona una deuda de 150.000 euros a un matrimonio que entró en situación de insolvencia por la pandemia de Covid

Juzgados de Toledo (Bergadà Abogados)

El Juzgado Mercantil número 1 de Toledo ha perdonado una deuda de 156.775 euros a un matrimonio (87.520 euros al hombre y 69.255 euros a la mujer) que se vio inmerso en una situación de insolvencia tras el cierre de un centro de desarrollo infantil por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, según han informado desde el despacho Bergadà Abogados.

Las deudas les vinieron de un negocio que montaron, un centro de desarrollo infantil, y que emprendieron con una franquicia en junio de 2019 con siete trabajadores a su cargo. Para iniciarlo tuvieron que solicitar financiación, la cual fue destinada a hacer reformas en el local y comenzar a funcionar correctamente. En este sentido, el matrimonio recuerda que “teníamos ahorrados unos 60.000 euros, pero decidimos financiar una parte”.

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid el negocio no prosperó como esperaban. “Éramos conscientes de que durante los meses de veranos la actividad iba a ser más baja, pero en setiembre iba a ir todo con total normalidad, pero la pandemia, con sus correspondientes restricciones y la crisis, se tradujo en dejar de tener ingresos”, comentan.

Añaden que “cada mes teníamos unos 3.000 euros de gastos. Incluso, tuvimos que solicitar tarjetas de crédito para afrontar la trimestral de Hacienda, ya que nunca dejamos de pagar a nadie, y su vez pedimos un crédito ICO para intentar salvar el negocio que habíamos emprendido con mucha ilusión”.

De este modo, en octubre de 2020 se vieron obligados a cerrar. El matrimonio saldó todas las deudas con Hacienda y con sus trabajadores, pero les fue imposible acarrear el resto del pasivo insatisfecho debido y conciliarlo con los gastos familiares, ya que además actualmente tienen dos hijos menores con necesidades especiales. “Vivimos momentos muy complicados, ya no había ningún ingreso. Pasamos de tener mucho dinero ahorrado a no tener absolutamente nada. De hecho, no podíamos pagar ni los gastos de nuestra vivienda y teníamos ya un hijo y estábamos esperando otro”, expresan.

“Teníamos mucho miedo, porque todo lo que ganábamos con nuestros sueldos de los actuales trabajos que tenemos nos lo quitaban para pagar las deudas. Incluso, nos sentimos abandonados por nuestro banco principal, ya que tras 25 años siendo clientes nos abandonó”, denuncian. Fue en ese momento en el que se informaron sobre la Ley de Segunda Oportunidad y conocieron a Bergadà Abogados, expertos en estos casos.

La abogada y socia fundadora de este despacho, Marta Bergadà, explica que “la pareja estaba en una situación muy complicada, ya que sin querer se vio inmersa en la dura crisis que afectó a todo el país y que en este caso les afectó de lleno, ya que las restricciones les obligaron a cerrar su negocio”.

Sin embargo, gracias a la sentencia del Juzgado Mercantil la pareja ha conseguido librarse de sus deudas y aseguran que ahora ven “el futuro con mucho mayor optimismo e ilusión”.

La Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es una de las principales herramientas con las que se puede conseguir escapar de una deuda. Fue creada en 2015, con el objetivo de aliviar a empresas e individuos que se encuentren en una situación insostenible.

Para beneficiarse de esta hay que cumplir algunos requisitos. El primero es no tener antecedentes penales por delitos patrimoniales como el robo, estafa, falsedad documental o delitos contra la hacienda pública en los diez años anteriores, siempre que no superen los tres años de pena.

Por otra parte, no se puede tener derivaciones de Hacienda o de la Seguridad Social por otras empresas ni haber presentado en los cinco años anteriores una segunda oportunidad o tener infracciones muy graves con alguna de estas dos entidades.