La guerra abierta en redes sociales entre Chiara Ferragni y Fedez: acusaciones, una canción y varias indirectas

Chiara Ferragni y Fedez durante la presentación de la serie que protagonizan, ‘The Ferragnez’, en 2021 (Europa Press)

La empresaria italiana, Chiara Ferragni (37 años), y el cantante de rap, Federico Leonardo Lucia (34), más conocido con el seudónimo de Fedez, no han dejado de mandarse indirectas por las redes sociales en los últimos días. Los perfiles de los que un día fueron marido y mujer, se han llenado de historias con pantalla negra y texto en blanco en los que se dejan caer mensajes que se interpretan como indirectas entre ambos.

La que fue una de las parejas más seguidas en Italia, han compartido grandes momentos juntos. Comenzaron su relación en 2016 y tuvieron dos hijos, Leone y Vittoria. A pesar de conseguir cumplir el sueño de formar una familia juntos, la cosa no cuajó entre ambos mucho tiempo, pues en febrero de 2024, se hacía pública la noticia de su separación.

Los seguidores que tienen ambos en redes sociales, forman una parte importante en la vida del rapero y la empresaria, pues muchos de ellos son el motor que ayuda a que funcione su fama y reputación. Cuando anunciaron su separación, muchos se sorprendieron, pero otros solo confirmaron sus sospechas, después de notar un cambio de actitud en el matrimonio.

El último tema por el que la pareja ha vuelto a ser noticia ha sido por la nueva canción de Fedez, en la que salen un cruce de acusaciones y algunas indirectas hacia la italiana. Y es que si el cantante se ha visto en la situación de escribir una canción con esa letra es porque se siente traicionado por su amigo Tony Effe, que le engañó con la que era su mujer.

Además, en la nueva canción que ha sacado admite, en un mensaje muy explícito, que llegó a sufrir grandes problemas de salud mental, llegando incluso al punto de querer quitarse la vida. De forma retórica, el rapero pregunta si todavía habría alguna posibilidad entre él y la influencer, en el que dice textualmente si pueden tener un final feliz, aunque sea “un cuento infeliz y torcido”. Unas indirectas que han llegado directamente a Chiara Ferragni, que no ha podido evitar hablar sobre lo que opina de Allucinazione Collettiva, la pieza musical recién estrenada.

Chiara Ferragni junto a sus hijos (Instagram/ @chiaraferragni)

La respuesta de Chiara

Aunque esta vez, Chiara ha respondido a través de las redes sociales, la creadora de contenido siempre ha preferido mantenerse al margen. Durante la última polémica, ha dicho: “En muchas ocasiones elegí quedarme en silencio, a lo mejor demasiadas, para proteger a quien quiero y proteger a mi familia”, dando a entender el respeto que tiene hacia sus hijos, a los que quiere mantener alejados de los problemas que pueda haber entre ella y su exmarido.

Ella, no quiere entrar en el juego; sin embargo, hay ocasiones en las que no le ha quedado otra opción. Effe sacó una canción en la que mandaba indirectas a Fedez, con unas palabras no muy atractivas hacia él y sus hijos. La canción de Tony dice: “Tuviste hijos solo para publicarlos, quién sabe qué pensarán cuando seas mayor. Eres un asco, eres una vergüenza”, dice una de las estrofas del tema. Y fue en ese momento cuando los padres de los menores intervinieron para pedir respeto. Si algo sigue teniendo, la pareja en común es el respeto y privacidad hacia sus dos pequeños.