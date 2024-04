Fedez habla por primera vez de su ruptura con Chiara Ferragni: “Han sido tres años muy complicados y no aguantamos”

Chiara Ferragni y Fedez durante la presentación de la serie que protagonizan, 'The Ferragnez' (Europa Press)

La inesperada ruptura de Chiara Ferragni y Fedez ha sido una de las grandes sorpresas del panorama mediático en las últimas semanas. Fue el pasado mes de febrero cuando salió a la luz que el cantante y la influencer habían puesto fin a su historia de amor tras ocho años de relación, cinco de ellos como matrimonio, y dos hijos en común.

Desde entonces, la expareja italiana se ha mantenido alejados de los focos, guardando absoluto silencio acerca de su mediática ruptura. La noche de este martes, 9 de abril, ha salido a la luz una entrevista del artista, quien acudió como invitado al programa Belve de Radio Televisión Italiana (RAI), presentado por Francesca Fagnani.

El espacio ya había promocionado parte del contenido de la primera entrevista del rapero tras su ruptura. En aquellos clips, se veía a Fedez llorando, aunque se desconocía el motivo por el que lo hacía. Ahora, se sabe que sus lágrimas han sido por las diferentes cuestiones que se han tratado en la conversación y que, en gran medida, ponen de protagonista a su expareja, pues el cantante ha desvelado los motivos que propiciaron su separación con la creadora de contenido.

Te puede interesar: El gesto con el que Chiara Ferragni parece confirmar su ruptura total con Fedez: “Hombres así es mejor perderlos”

Fedez y Chiara Ferragni, junto a sus hijos, Leone y Vittoria, en la fiesta de cumpleaños de Leo. (Instagram)

“Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos”, ha manifestado, sin entrar en más detalles sobre el momento exacto en el que su matrimonio cambió. Además, ha dejado entrever que las polémicas en las que se vio envuelta la influencer, concretamente la investigación Pandoro Gate —caso por el que se le acusa de haber promocionado el tradicional dulce navideño del Pandoro con falsos fines benéficos—, ha afectado a su relación. Eso sí, ha aclarado que esta “no es la razón por la que rompimos”.

¿Infidelidades?

Otras de las cuestiones que ha abarcado han sido las supuestas deslealtades hacia Chiara Ferragni. “Me hace reír. Hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres”, ha dicho. “Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica, pero, ¿con qué ligereza se le llama rompe hogares?”, se ha cuestionado el artista.

La crisis de imagen de Chiara Ferragni, la influencer ‘perfecta’ que ha perdido 85.000 seguidores en una semana.

Pese a que las cosas entre Fedez y Chiara no ha tenido el mismo final que ambos podrían haber imaginado el día que se dieron el ‘sí, quiero’, en septiembre de 2018, lo cierto es que él sigue teniendo palabras de amor y admiración hacia ella. “Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso, ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase”, ha dicho firmemente.

En cuanto a sus hijos, Leone y Vittoria, el cantante ha asegurado que ha sido él quien ha pedido a la influencer que no publique nada de los niños en redes sociales con la idea de protegerlos del huracán mediático que se ha desatado tras su separación.