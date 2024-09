Frank Cuesta estalla contra Rodolfo Sancho tras ver el segundo capítulo de ‘El caso Sancho’: “Ha quedado claro”

(Foto de ARCHIVO)Frank Cuesta (Josefina Blanco / Europa Press)

El pasado viernes se publicaba el segundo episodio del documental de El Caso Sancho en la plataforma HBO MAX España y Frank Cuesta no ha querido quedarse callado tras ver el episodio. Ha opinado de forma tajante y ha confesado que él considera que, en este caso, hay un director de orquesta y que este se trata del padre de Daniel Sancho, Rodolfo.

El naturalista considera que las cosas por parte de la familia de Daniel se han hecho mal. A pesar de que la sentencia de Daniel Sancho se llevase a cabo el 29 de agosto, el documento no fue publicado hasta dos semanas después de la sentencia. Se trata de 47 páginas en las que aparecen las apreciaciones que hicieron el juez y el tribunal, las motivaciones que llevaron a condenar al cocinero a cadena perpetua y los fundamentos del derecho correspondientes al caso.

Frank realizó, la noche que vio el capítulo, un directo de YouTube junto a Javier Oliveira y ahí aprovechó para opinar sin filtro sobre todo lo relacionado con la sentencia, la familia y el documental de Daniel Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Cree que la familia de Sancho ha intentado quitar años a la condena y que al final una vez más se ha demostrado que los españoles y europeos se creen superiores llevando casos como estos.

Daniel Sancho, condenado este jueves a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha pedido al juez quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, según han asegurado a EFE varias fuentes, pero el magistrado ha indicado que la ley no permite esa posibilidad y que la decisión no depende de él.

El papel de Silvia Bronchalo

A pesar de que el herpetólogo ha criticado duramente la actitud del padre de Daniel Sancho, ha defendido a la madre, Silvia Bronchalo. Frank reconoce que le da pena escuchar comentarios crueles hacia esta mujer sin que ella tenga la culpa de donde ha terminado su hijo. Decía: “yo no sé si es buena o mala, pero ha estado callada”. También aprovechaba la defensa para contar que al final, las pocas veces que Brochalo ha hablado públicamente, ha reconocido que todos han perdido algo y que los más afectados no son ellos, sino la familia del fallecido Edwin Arrieta. Valora mucho que la mujer se haya mantenido al margen frente a los medios de comunicación y que siempre haya sido empática, poniéndose en el lugar de la familia de la víctima.

El padre del confeso asesino vendió su relato por alrededor de 150.000 euros - créditos MAX/EFE

A diferencia de Silvia, el señor Sancho sí que ha hablado más públicamente, además de la publicación del documental sobre el caso. Sin ningún filtro, Frank Cuesta ha tachado a Rodolfo de ser un prepotente y considera que ha hecho muchas tonterías. Cree que sus actitudes no le han beneficiado y que no han hecho las cosas de la forma correcta. Decía: “lo han hecho todo con tales tonterías que al final están donde decían que nunca iban a estar”, haciendo referencia a que en un principio la familia pensaba que quizás no le iba a caer la cadena perpetua como al final se ha dado. La familia de Sancho, tenía esperanza de que a lo mejor Daniel iba a salir impune, pero finalmente la justicia tailandesa, tiene otros planes para él. Frank añadía que ahora, deben centrarse en el perdón a todos los que se han visto afectados por el asesinato de Arrieta.