Los requisitos por los que la DGT puede renovar gratis el carnet de conducir: estas son las bonificaciones

Carnet de conducir España. (Olga Labrador/EFE)

El carnet de conducir es un elemento imprescindible para muchas personas en España y es costumbre tenerlo cuando no se prevé un uso reiterado del coche. Tan es así, que en España hay un total de 27,7 millones de personas que lo tienen, y cada año se examinan cerca de un millón y medio de personas para obtenerlo. Esta licencia, según su nivel, permite conducir un tipo u otro de vehículo, y una vez se tiene no se pierde salvo que la persona se quede sin puntos por graves o reiteradas infracciones.

No obstante, sí que es necesaria renovarla cada cierto tiempo, que en el caso de las de clase B -turismos- son 10 años hasta que el conductor cumpla 65 años, momento en el que se haría cada 5. “Los permisos de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, Dy D+E tienen un periodo de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad”, explica la Dirección General de Tráfico (DGT), entidad que también destaca que, para seguir teniéndolo, no hará falta examinarse de nuevo.

Los pasos para renovar el carnet de conducir

La DGT aclara que, pese a ello, sí que será necesario “superar un reconocimiento médico”. “Puedes hacerlo desde 3 meses antes a su fecha de caducidad”, explica en su página web. “Adelantar la renovación no supone que pierdas días de validez ya que la prórroga de tu permiso empieza a contar desde la fecha en que caducara el antiguo”. Y lo que es más, aunque el permiso haya caducado, este se puede seguir renovando, “pero es importante que tengas en cuenta que no puedes conducir mientras tengas el permiso caducado”.

Para realizar el trámite, no hace falta desplazarse hasta las oficinas de la Dirección, sino que basta con asistir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se podrá proceder a la renovación completa. “Incluso te harán la foto en el momento”, y será allí donde se cobre “el importe por el reconocimiento médico además de la tasa de tráfico para la renovación del permiso”. Una vez realizado este proceso, se entregará un permiso provisional hasta que se dé el definitivo, con lo que se podrá circular desde inmediato. “En aproximadamente mes y medio recibirás tu permiso en tu domicilio sin que tengas que realizar ningún otro trámite ni abonar ninguna tasa”.

Una renovación rebajada o gratuita

Además del coste del reconocimiento, habrá que pagar 24,58 euros como tasa por el trámite realizado. Una cantidad que puede verse reducida si la solicitud de la prórroga es se produce “con mayor frecuencia a la que normalmente les correspondería por edad” por motivos de salud psicológica o física. Por ejemplo, si se trata de una prórroga de hasta 1 año, el descuento sería del 80%, menos de 5 euros, del 60% si fuera de 2 años y del 40% si fueran 3. Por último, el importe por una prórroga de vigencia hasta 4 años solo tendría un 20% de rebaja, por lo que el coste final sería de 19,67 euros.

Sin embargo, existe también la posibilidad de que la renovación no suponga coste alguno para el conductor, siempre y cuando se cumpla un requisito en relación a la edad. Y es que, para no aplicar ningún coste, el solicitante debería tener más de 70 años, si bien aún habría que pagar el reconocimiento médico. Además, la DGT ha endurecido recientemente las pruebas que se realizarán para renovarles el carnet.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante