Las consecuencias físicas del reto de enterrarse vivo 48 horas del youtuber YosoyPlex en ‘El Hormiguero’: “Se me duermen los dedos”

YoSoyPlex en su reto para 'El Hormiguero' (YoSoyPlex-YouTube)

La Revuelta comenzó su recorrido en La 1 el pasado lunes 9 de septiembre; y desde entonces, el programa va viento en popa en audiencias. Tanto es así, que solo necesitó dos programas para arrebatarle la corona a Pablo Motos después de años liderando la televisión de nuestro país. Mientras que el programa de Broncano ha mantenido su estructura y ha presentado pocos cambios con respecto a La Resistencia; El Hormiguero ha intentado captar al público joven para esta nueva temporada con la llegada de nuevos colaboradores como YoSoyPlex, el youtuber de moda que acumula más de 13 millones de seguidores en la web de videos.

Para esta nueva aventura, el zamorano, llamado en realidad Daniel Alonso, va a realizar una serie de retos nunca antes vistos en la televisión. Para comenzar con esta sección, el creador de contenido le propuso a Pablo Motos permanecer enterrado dentro del plató durante una semana. Finalmente, YoSoyPlex fue metido en una caja bajo tierra el pasado martes y será desenterrado esta misma noche por Lamine Yamal. Sin embargo, este peligroso desafío puede ser mucho más perjudicial para la salud de lo que se podría pensar.

Antes de comenzar su supervivencia bajo tierra, mostraron todos los utensilios con los que iba a contar dentro de la caja: comida, un aseo, agua y oxígeno; además, de un botiquín, colchón y almohadas. Sin embargo, durante el directo que se encuentra haciendo para las 48 horas del reto, ha comentado que hay ciertos detalles en los que no había reparado antes de empezar.

“Este momento no lo había pensado. Me estoy empezando a rayar un poco, pero bueno”, le comentó a Pablo Motos la pasada noche. Y es que el youtuber está empezando a percibir su olor corporal, el cual cada vez es más fuerte y con el que se está obsesionando. Por otro lado, al tener que permanecer sentado, “me duele un poco la espalda y se me duermen dos dedos”. E incluso le confesó al presentador que no respira de manera correcta, lo cual le está provocando que se “canse mucho”. Esto mismo, es lo que ha causado que en solo 24 horas pensara en abandonar; aunque Motos le ha convencido para continuar con su oportunidad de conocer a Lamine Yamal.

¿Quién es YoSoyPlex?

El fichaje de YoSoyPlex para Atresmedia no ha sido un movimiento impulsivo. Desde su entrevista en febrero de este año, el youtuber acudió al programa en dos ocasiones más: para sorprender a Frank Cuesta y para conocer a Anuel AA. Pablo Motos ha podido ver como el creador de contenido es un fenómeno de masas en la comunidad de internet hispana; sobre todo, tras la segunda vuelta al mundo que ha hecho con sus tres amigos.

Gracias a su carisma, positivismo y valentía consiguió que pasara de tener cientos de suscriptores en sus comienzos en 2018 a más de 13 millones este año. Además de hacer retransmisiones de videojuegos, su contenido está basado en los viajes que hace por todo el mundo. Sin embargo, se hizo conocido al “alquilar” durante un día una capibara, algo que fue duramente criticado por Frank Cuesta en su canal de YouTube y provocó que el joven tuviera que pedir perdón muy arrepentido. Después de ese momento, fue a visitar al animalista a Tailandia y se convirtieron en grandes amigos; de manera que, a día de hoy, es considerado como su “maestro” en el mundo de internet.