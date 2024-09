El Gobierno de España ya llama “dictadura” al régimen de Maduro: “Recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país”

La ministra de Defensa, Margarita Robles (Rubén Somonte/MDE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tildado de “dictadura” al régimen de Nicolás Maduro un día después de que el Congreso español haya reconocido a Edmundo González como presidente legítimo y electo de Venezuela. Así lo ha asegurado la titular de la cartera este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante el acto de presentación de la novela de la periodista y escritora Julia Navarro, El niño que perdió la guerra (Plaza & Janés), que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

Estas declaraciones llegan después de que el Congreso reconociera este miércoles a González Urrutia “como el legítimo ganador” de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, “presidente electo y legítimo” del país latinoamericano. Pese a que este reconocimiento es simbólico y no tiene carácter vinculante, ya que se trata de una proposición no de ley, ni el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni ningún miembro del Gobierno, así como sus socios habituales, votaron a favor de reconocer a González. El Gobierno mantiene, junto a los 27 miembros de la Unión Europea, una posición común basada en la “plena transparencia” y “la entrega de las actas”, como aseguró el martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Presentación en el Ateneo del libro de Julia Navarro. (EUROPA PRESS)

Con motivo de la nueva novela de Navarro, publicado el pasado 5 de septiembre y desarrollada en la Rusia de Stalin y en el franquismo, Robles ha querido mandar un “recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven”. Asimismo, ha mencionado también al opositor Edmundo González, que llegó a Madrid el domingo tras solicitar asilo, y ha sido también este mismo jueves cuando ha sido recibido por Sánchez, pese a que este encuentro no estaba contemplado en la agenda oficial del mandatario español.

Albares evitó llamar “dictadura” a Venezuela a finales de agosto

Las palabras de la ministra Robles distan de las que pronunció el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, a finales de agosto. La postura de España frente a los resultados electorales de Venezuela siempre se ha mantenido en que el Gobierno de Sánchez no reconocería la victoria de Maduro hasta que no se publicaran las actas electorales. Sin embargo, el pasado 26 de agosto, en una entrevista con Cadena Ser, Albares evitó responder si Venezuela estaba viviendo una dictadura. “No estamos para hacer de politólogos, estamos para conseguir objetivos”, respondió el ministro.

“Ya lo dije, voy a hablar tanto con el Gobierno como con la oposición, como llevo haciendo desde el 29 de julio para que se respete la democracia del pueblo venezolano”, ha apuntado Albares. El ministro no quería entrar en términos técnicos, una cuestión que fue afeada por el periodista Jose Luis Sastre, quien le preguntó si solo corresponde a los expertos en ciencia política ponerle nombre a esta situación y si el Gobierno no va a definirla. “He sido muy claro. Me lo tomo muy en serio. Pido que se exhiban las actas de todas las mesas y que las pueda verificar, que se respeten los derechos de los venezolanos y la libertad de expresión de los líderes políticos”, insistió.