Escrivá elige a Soledad Núñez, una ‘mujer de la casa’, subgobernadora del Banco de España

Soledad Núñez, nueva subgobernadora del Banco de España

El Gobierno ha nombrado a la economista Soledad Núñez subgobernadora del Banco de España, a propuesta del nuevo gobernador del supervisor, José Luis Escrivá. Núñez, que sustituye a Margarita Delgado, es una ‘mujer de la casa’, teniendo en cuenta que ha ocupado desde 2018 un puesto en el Consejo de Gobierno y en la Comisión Ejecutiva del organismo, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

Soledad Núñez Ramos es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y doctora en Economía por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y ha trabajado como economista en el Banco de España durante más de 20 años.

Experiencia en política

La nueva subgobernadora también ha desempeñado a lo largo de su carrera labores vinculadas con la política, ya que ocupó el cargo de directora general de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, entre mayo de 2004 y febrero de 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, ocupó el cargo de directora general del Tesoro y Política Financiera hasta finales de 2011.

Ha sido miembro externo del Comité del sistema Target 2 del BCE entre 2012 y 2015, año en el que fue nombrada consejera de Banco Madrid.

A la segunda va la vencida

En 2012, el Partido Socialista propuso al Partido Popular, entonces en el Gobierno, el nombre de Soledad Núñez para el puesto de subgobernadora del Banco de España, bajo el mandato de Luis María Linde, pero los populares no vieron con buenos ojos ese nombramiento por su vinculación al anterior Ejecutivo y se eligió a Fernando Restoy Lozano para ocupar la vacante, que entonces era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

José Luis Escrivá, se estrena

La elección de Soledad Núñez para cubrir la vacante de subgobernadora, en sustitución de Margarita Delgado, ha sido una de las primeras medidas tomadas por José Luis Escrivá en su nuevo cargo como gobernador del supervisor.

Escrivá fue nombrado gobernador del Banco de España el pasado 4 de septiembre y según manifestó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, su elección está avalada por su “capacidad técnica y el conocimiento de las instituciones europeas”. Recordó las funciones del nuevo gobernador entre las que destacó “defender el sistema financiero español” e incidió en que tiene “plena confianza en que Escrivá estará sobradamente a la altura”.

José Luis Escrivá, que estará al frente del organismo supervisor los próximos seis años, es el primer ministro en el ejercicio de sus funciones en la democracia que pasa directamente a ocupar el cargo de gobernador.

El nuevo gobernador del Banco de España no gusta al PP. Así lo manifestó su secretaria general, Cuca Gamarra, al asegurar que su partido no va a “blanquear” la “colonización” que, a su juicio, ha llevado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Banco de España con el nombramiento de Escrivá, y por ello, ha decidido no proponer un subgobernador para este órgano.

Hasta ahora, y aunque se trata de un pacto no escrito, era habitual que la renovación de los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España se acordaran entre el partido del Gobierno y el de la oposición, de tal manera que el partido en el Gobierno nombrara al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador. Este pacto se ha roto tras la designación de Escrivá y Soledad Núñez ha sido nombrada de forma unilateral por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de Escrivá.